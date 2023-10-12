Як виявилося, після відходу Козловського від Кондратюка він не повинен був йому ні копійки. Однак під час одного з концертів він виконав кілька пісень, про що його попросила публіка, а права на ці хіти належали якраз таки Кондратюку. В результаті продюсер подав позов до суду, звинувативши співака в порушенні авторських прав.

Як розповів Віталій на своїй сторінці в Instagram, суди тривають вже понад 10 років. За цей час він виплатив Кондратюку мільйон гривень і ще винен два мільйони.

Зараз, як каже Козловський, військова частина відраховує від його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень – і на користь Кондратюка, і штраф до держбюджету.

“Виробництв кілька, тому після всіх відрахувань від зарплати залишається десь половина, яку я повинен отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, відразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю”, – говорить артист.

Він додав, що насправді це проблема під час військової служби, тому що військові часто самі закуповують все необхідне, а у Козловського такої можливості немає. У зв’язку з цим він звертався до Кондратюка, щоб той призупинив відрахування, але продюсер відмовився.

У підсумку Козловський зазначив, що буде продовжувати погашати борг перед екс-продюсером.