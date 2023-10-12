Як розповів Віталій на своїй сторінці в Instagram, суди тривають вже понад 10 років. За цей час він виплатив Кондратюку мільйон гривень і ще винен два мільйони.
Зараз, як каже Козловський, військова частина відраховує від його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень – і на користь Кондратюка, і штраф до держбюджету.
“Виробництв кілька, тому після всіх відрахувань від зарплати залишається десь половина, яку я повинен отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, відразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю”, – говорить артист.
Він додав, що насправді це проблема під час військової служби, тому що військові часто самі закуповують все необхідне, а у Козловського такої можливості немає. У зв’язку з цим він звертався до Кондратюка, щоб той призупинив відрахування, але продюсер відмовився.
У підсумку Козловський зазначив, що буде продовжувати погашати борг перед екс-продюсером.