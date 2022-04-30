Український співак та телеведучий Володимир Дантес випустив свою першу пісню, яка написана українською мовою. Він також звернувся до людей, які бояться почати спілкуватись українською.

Про це артист повідомив у своєму Instagram-акаунті.

За словами 33-річного Дантеса, він народився у Харкові та все життя розмовляв російською мовою.

“Це погано чи добре? В мене немає відповіді, але точно є розуміння, що робити далі”, – написав він.

Виконавець додав, що ніколи не писав українською мовою, оскільки у нього просто не виходило. Проте зараз Дантес впевнений, що раніше просто не докладав достатніх зусиль для цього.

Володимир Дантес також повідомив підписникам, що вирішив почати розмовляти українською, так само як й інші його російськомовні знайомі.⠀

“І я точно знаю, що серед них існує проблема – це страх перед невдачею і помилками, страх сказати щось не те і не так”, – додав артист.

Тому свою першу україномовну пісню Дантес написав сидячи вдома, коли вивчав акаунти своїх друзів та артистів, які раніше були російськомовними.⠀

Своєю новою піснею Дантес хоче підбадьорити всіх, хто починає переходити на українську мову. Він також звернувся до тих, хто боїться почати розмовляти українською запевнивши, що нічого страшного у цьому немає.

“З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки – стільки підтримки я ще не отримував”, – резюмував Володимир Дантес.