Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відтак, це вже четвертий лідер думок, який долучився до ініціативи Мінкульту. За словами Антона, нині особливо важливо об’єднуватися, відтак він, також усвідомлюючи свою соціальну місію, долучився до ініціативи.

“Культура, як і мова та територія, є неодмінними складовими для ідентифікації українського народу. Я впевнено можу сказати, що ми – талановита нація та багаті на культурні пам’ятки, нам є чим пишатися! Тому сьогодні, коли наша країна переживає трагічні часи, коли російські прибульці намагаються знищити наше коріння, руйнуючи театри, музеї, будинки культури, ми маємо об’єднуватися. У кожного – свій фронт, і я, як артист, усвідомлюю свою соціальну місію, тому приєднуюсь до проєкту. Бо, ми маємо докласти максимум зусиль, щоб зберегти нашу історію, щоб майбутні покоління не забували, хто ми та звідки”, – сказав співак.

Декілька днів тому Wellboy повернувся з гастролей по Канаді, на яких активно долучав людей до збору коштів на відбудову зруйнованих Російською Федерацією українських пам’яток та об’єктів культури.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Україні Росія вже повністю чи частково зруйнувала понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури та понад 553 пам’яток культури.

Відтак наприкінці серпня Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з телеком-оператором Vodafone презентували великий проєкт “Збережіть українську культуру”, спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам’яток культурної спадщини в Україні.

Наразі на порталі завантажено 21 об’єкт з розподілом на категорії: “повністю зруйновані”, “пошкоджені” та “ті, які зупинили свою роботу”. Для реставрації, презентованих на порталі об’єктів необхідно понад 470 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше до збору коштів долучився Святослав Вакарчук, який передав 350 тисяч гривень на відновлення Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди. Окрім того, на початку жовтня 2022 року амбасадорами проєкту “Збережіть українську культуру” також стали гурт Kalush Orchestra, реп-виконавець Skofka та блогер-мільйонник кіт Степан.