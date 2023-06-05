У Львові народна депутатка Наталія Піпа зробила зауваження підлітку, який на вулиці виконував пісні російського виконавця Віктора Цоя. У відповідь посадовиця почула нецензурні слова на свою адресу.

Джерело: Наталія Піпа у Facebook.

2 червня народна депутатка опинилася в центрі скандалу через пісні російського рок-музиканта Віктора Цоя. Відтак, у центрі Львова підліток з Одеси, який виконував під гітару пісні артиста, почув зауваження від Піпи, яка попросила його дотримуватися мораторію на російську музику під час війни. У відповідь на це хлопець зі своїми друзями нагрубили посадовиці. Своєю чергою, Піпа написала заяву до поліції, щоб їх притягли до відповідальності.

“Не відреагував на прохання не порушувати закон і не виконувати російськомовних пісень. Довелося викликати поліцію і пояснювати , що співати російськомовних пісень у країні, з якою Росія вже 9 рік веде війну – це неприпустимо. А окрім того це порушення закону України, прийнятого ще у березні 2023 року”, – написала депутатка.

На відео, яке виклала Наталія Піпа, можна побачити, як вона звертається до хлопця з проханням припинити порушувати закон про російську музику. На що він відповів, що приїхав з Одеси, де нібито 99% українців розмовляють російською. Також у своє виправдання він сказав, що Віктор Цой – легенда року і помер ще 1990 року, “отже до сучасної Росії не має жодного стосунку”.

“Цой – легенда року, розумієш, б*ять. Цой – легенда року, а ти зараз береш і до*обуєшся. Ти могла б йти по якихось своїх справах. У тебе, с*ка, є робота, діти, сім’я, чоловік. А ти береш і до*йобуєшся до того, що я співаю пісні Цоя. У тебе, с*ка, своїх справ немає чи що?”, – нагрубив він.

У коментарі виданню Zaxid.net Піпа запевнила, що не мала претензій до російської мови. За її словами, закон забороняє виконання російськомовних пісень.

“Я їх попросила перестати співати. Запитала, чи знають вони, що російські пісні заборонені. Вони послали мене. Я сказала, що якщо вони не розуміють хорошої мови, продовжуватимемо говорити в поліції. Вони ще неповнолітні, а у них психологія радянських людей”, — наголосила нардепка.

Львів’янка викликала на місце інциденту поліцію і в відділку написала заяву. Там стало відомо, що хлопці – неповнолітні.

“Я викликала поліцію, пішла з ними у відділок. Вони давали пояснення, я написала заяву про інцидент. Там виявилося, що в одного з них подвійне громадянство і, що вони неповнолітні. Я писала заяву, що вони порушували громадський спокій, не реагували на мої зауваження, використовуючи до мене матірну лайку. Один з них поводився агресивніше, інший – спокійніше. Двоє прописані в Одесі. Один з них працює у Львові. Відповідальності за російську музику, на жаль, зараз немає. Навіть не знаю чи їхні дії підпадають під дрібне хуліганство”, – наголосила Піпа.

Реакція суспільства не забарилася. Більшість людей підтримали депутатку. Користувачі соцмереж згодні, що російській музиці не місце у Львові. Українців обурила хамська поведінка хлопця та його манера спілкування.

Невдовзі після інциденту підліток вибачився перед народною депутаткою.

“Дуже прошу вибачення за ненормативну лексику у сторону пані Наталії, яка зробила мені зауваження за виконання пісні російською мовою у громадському місці, та дуже прошу вибачення у мешканців Львова”, — сказав він.

У коментарі ZAXID.NET Наталія Піпа сказала, що швидше за все забере заяву із поліції, яку написала після інциденту.