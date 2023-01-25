Співавтор мультсеріалу "Рік і Морті" Джастін Ройланд, який озвучив головних героїв, піде з серіалу після звинувачень у насиллі щодо експартнерки.

Про це повідомляє The Guardian.

42-річний чоловік не визнає себе винним та очікує суду після того, як йому висунули звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень і незаконному позбавленні волі шляхом погрози, шахрайства, насильства або обману.

У своїй заяві на початку цього місяця його адвокат Едвард Велбурн сказав: “Джастін не тільки невинний, але ми також сподіваємося, що цю справу буде закрито, коли окружна прокуратура завершить методичний аналіз доказів”.

Наступне засідання суду має бути 27 квітня.

За даними джерел The Hollywood Reporter, озвучення, яке виконував Ройланд, перероблять.

ДОВІДКА. Раніше Джастіна Ройланда звинуватили у домашньому насиллі проти колишньої партнерки. Йдеться про завдання тілесних ушкоджень та позбавленні волі. Втім, особу жінки не називають.

Джастін Ройланд та Ден Хармон створили анімаційний науково-фантастичний ситком про божевільного вченого та його онука. Обох персонажів озвучив Ройланд.

Серіал транслювався протягом шести сезонів на Cartoon Network як частина нічного програмного блоку Adult Swim.

Ройланд також створив відеогру High on Life про інопланетян, що відбувається у світі наукової фантастики.