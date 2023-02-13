Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що обвинувачення проти нього стосовно незадекларованого майна є необґрунтованими. Після його відвідання НАБУ він заявив, що майно придбали на законно зароблені кошти ще до початку політичної діяльності.

Про це повідомив сайт партії “Європейська солідарність”.

За його словами, практично на один і той самий час було призначено виклик до НАБУ та засідання Антикорупційного суду.

“Як і обіцяв, 13 лютого на запрошення я прибув до правоохоронних органів. Ви знаєте, що цікаво? За мною стежать, зупиняють на вулицях, а коли я прийшов сам, то жодних запитань і ніякої цікавості. І виникає стійке враження, що сьогодні правоохоронні органи дуже часто процесуальні дії підмінюють відосиками, а замість реальної боротьби з реальною корупцією вони займаються ситуацією, яка до корупції не має ніякого стосунку, як, наприклад, у моєму випадку”, – сказав Герасимов біля будівлі Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, стосовно Артура Герасимова направили до суду обвинувальний акт через внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.

“Дії депутата кваліфіковано за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). 7 лютого 2023 року прокурор у кримінальному провадженні за участю детективів НАБУ вручив підозрюваному обвинувальний акт”, – зазначила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 8 млн грн. У пресслужбі наголосили, що до декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про майно в Іспанії загальною вартістю 228 тисяч євро. Серед нього двоповерхове житлове приміщення і паркомісце, що належать йому та його дружині. Також не було зазначено про наявність $1 657, розміщених на рахунку в одному з банків.

Розслідування розпочато за публікаціями журналістів програми “Схеми”. 16 січня 2023 року нардепу було повідомлено про підозру, а вже 7 лютого йому вручили обвинувальний акт.