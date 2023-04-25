Дмитро Білоцерковець, співголова партії "УДАР Віталія Кличка", заявив, що знайшов прослуховуючі пристрої у фракційному робочому кабінеті в приміщенні КМДА та в особистому авто.

Про це народний депутат України VIII скликання повідомив у Facebook.

За його словами, також в трьох автомобілях в різних місцях було знайдено GPS-трекери відстеження пересування.

“Хто та чому мене прослуховує? Незаконне прослуховування та стеження – це або російські спецслужби, або діяльність українських силовиків, яким дана команда тиску на політичних конкурентів”, — наголосив він.

Дмитро Білоцерковець наголосив, що у першому випадку йдеться про загрозу нацбезпеці, а в другому — “витрачання мільйонів гривень з державного бюджету та зловживання владою під час війни заради знищення демократії”.

“І перше, і друге – несе загрозу країні, яка воює. Саме тому як співголова фракції УДАР у Київській міській раді звертаюся із офіційною заявою до СБУ з вимогою перевірити факт незаконного прослуховування та стеження”, — зазначив нардеп.