Про це народний депутат України VIII скликання повідомив у Facebook.
За його словами, також в трьох автомобілях в різних місцях було знайдено GPS-трекери відстеження пересування.
“Хто та чому мене прослуховує? Незаконне прослуховування та стеження – це або російські спецслужби, або діяльність українських силовиків, яким дана команда тиску на політичних конкурентів”, — наголосив він.
Дмитро Білоцерковець наголосив, що у першому випадку йдеться про загрозу нацбезпеці, а в другому — “витрачання мільйонів гривень з державного бюджету та зловживання владою під час війни заради знищення демократії”.
“І перше, і друге – несе загрозу країні, яка воює. Саме тому як співголова фракції УДАР у Київській міській раді звертаюся із офіційною заявою до СБУ з вимогою перевірити факт незаконного прослуховування та стеження”, — зазначив нардеп.
- Влітку минулого року у Львові, у власній оселі український журналіст Віталій Портников знайшов пристрій для підслуховування.