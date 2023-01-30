Рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву, зазначила співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні.

Про це інформує Deutsche Welle.

Співголова партії, яка очолює коаліційний уряд під керівництвом канцлера ФРН Олафа Шольца, не виключила можливість підтримки України винищувачами, зауваживши, що “вирішальним фактором є те, щоб Німеччина та НАТО не стали стороною у цій війні”, тому уряд ФРН веде “дуже тісні консультації” з американськими колегами з таких питань.

Проте Ескен додала, що для ФРН було дуже важливо дати зрозуміти президентові РФ Володимиру Путіну, що Берлін кожним своїм рішенням “відкидає російську агресію”.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, який змінив на цій посаді Крістін Ламбрехт, раніше також виключив постачання винищувачів Україні.

Водночас раніше представниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон не відкидає постачання Києву американських винищувачів F-16.

Ми точно нічого не збираємося знімати з порядку денного”, – наголосила вона.

Окрім цього, Голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерка ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген виступив за постачання винищувачів Україні для захисту від агресії Росії.

Після тижнів коливань, які викликали засудження серед союзників Німеччини, 25 січня канцлер Олаф Шольц оголосив, що його уряд надасть Україні бойові танки Leopard 2, а також схвалить запити інших країн на реекспорт. На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.

Всього Німеччина має 328 танків Leopard.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.