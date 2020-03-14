Три співробітниці одного з київських дошкільних навчальних закладів є контактними особами з пенсіонеркою, яка вчора померла внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 в Радомишлі.

Про це #Буквам повідомили власні джерела.

“13.03.2020 року о 14:20 год. в Ірпінський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ “Київський ОЛЦ МОЗ України” по телефону надійшло повідомлення із Голосіївського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ “Київський ОЛЦ МОЗ України” про те, що дві жительки смт Коцюбинське перебували в контакті з працівницею ЗДО, яка контактувала зі своєю 71-річною мамою, жителькою смт Радомишль, Житомирської області”, – йдеться в документі.

Слід зазначити, що 13 березня в Україні була зафіксована перша смерть внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Це 71-річна пацієнтка, яку раніше госпіталізували в Житомирській області.

Зазначалося, що жінка з коронавірусом з Житомирщини, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви.