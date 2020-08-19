Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“В четвер 13 серпня о 13:00 до нас в ETER, розташований на першому поверсі Довженко-Центр : Dovzhenko Centre, прийшла планова перевірка від регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву. На руках у двох перевіряючих був наказ, який є підставою для такої перевірки. Я незаконно заволодів державним майном і ось як це сталося. Перед скляною стіною, що біля входу в кафе, ми поставили високий стіл і стільці для кур’єрів Глово, аби вони залишали там свої клунки й самі очікували замовлення. Це абсолютно нормальна практика для закладів. Дійсно, декілька безцінних квадратних сантиметрів було безсоромно захвачено мною у держави для того, щоб створити нормальні умови для роботи кур’єрів і комфорт для гостей”, – розповів ресторатор.

Після перевірки Пелуховський зателефонував одному з перевіряючих, а саме – Набоці Максиму Васильовичу, провідному спеціалісту відділу контролю за виконанням договірних відносин та використання державного майна.

“І він дійсно виявився “провідним”. Ми домовилися про зустріч, щоб обговорити мої порушення. Коли Максим Васильович запропонував зустрітись біля будівельного майданчика, де шум і гамір, а не в кафе, де, власне, було виявлено порушення, я зрозумів, що перед нашим рандеву потрібно увімкнути диктофон. Я пояснив Максиму причини порушень так, як це описано вище. Також зробив наголос на те, які складні часи зараз переживають підприємці мого масштабу. Максим співчутливо вислухав мою історію. Однак, інтереси держави є інтересами держави… І Максим взяв на себе тягар їх відстоювати вогнем і мечем. Він сказав, що якщо складе акт, де будуть вказані мої порушення, і копія якого відразу потрапить до прокуратури, Фонд держмайна матиме підставу розірвати зі мною договір оренди й весь мій бізнес полетить шкереберть”, – зазначив підприємець.

За його словами, потім “провідний спеціаліст” запитав чи є в нього конструктивні пропозиції щодо розв’язання питання.

“Я відповів, що пропозицій не маю тому, що цей досвід зі мною трапляється вперше. Після декількох хвилин щирих переминань з однієї ноги на іншу, невиразного муркотіння, і відведеного погляду, Максим дістав айфон, відкрив на ньому калькулятор і набрав на ньому число 15. Я поцікавився яку валюту він має на увазі, оскільки не розумів масштабів його апетиту. Він щиро засмутився. 15 тисяч гривень – і я отримую гарантію, що протягом року мене не турбуватимуть. “Я подумаю і дам вам знати завтра”, – сказав я Максиму і потиснув його на подив чисту руку. Виконую свою обіцянку і цим дописом даю Максиму знати, що я вирішив. Я не маю наміру викриттям одного з хабарників найнижчого рівня подолати гідру корупції, однак, щиро вірю, що боротьба із “захисниками державних інтересів” починається саме на цьому рівні. 15 тисяч – це не дуже великі гроші, хоча в сьогоднішніх обставинах я кажу це сумніваючись. Це гарна ціна за спокій і можливість працювати далі. Але мені не до вподоби такий комфорт. Не треба бути професором, щоб зрозуміти, що саме він – кров тієї ж гідри”, – резюмував Пелуховський.

Він також оприлюднив аудіозапис розмови.

На скандал уже відреагували у Фонді держмайна. Так, голова Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що якщо співрозмовником ресторатора є співробітник Фонду, то мова йде про можливе корупційне правопорушення.

“Як керівник Фонду, я не збираюся толерувати корупцію на будь-якому рівні серед своїх підлеглих. Ми намагаємося постійно змінювати кадрову структуру і позбавлятися старих кадрів, і кадровий склад Фонду оновлюється постійно. Але з усім тим, будь-яка діяльність Фонду є потенційно корупціогенною і несе відповідні ризики, що ми й побачили на даному прикладі. Я прошу Andrew обов’язково звернутися до правоохоронних органів і зі свого боку обіцяю, що ФДМУ надаватиме всю необхідну підтримку для розслідування”, – заявив він.

Підозрюваного співробітника Фонду буде відсторонено від виконання обов’язків на період розслідування.

“Як голова ФДМУ я вважаю, що тільки ефективна приватизація є рішенням, яке убезпечить нас від майбутніх подібних проблем. І саме тому Фонд концентрує свої зусилля на якнайпрозорішій та якнайефективнішій приватизації та запуску оренди виключно через електронну платформу”, – зазначив голова Фонду держмайна.