Про це йдеться у новому відео від журналістів “Слідства.Інфо”.

Показ фільму про офшори президента Володимира Зеленського планувався у Малій Опері.

“У нас ремонт электрики со вчерашнего дня, нет света, презентацию вашего детского фильма перенесем на следующую неделю”, — написали журналістам керівники Малої Опери за кілька годин до початку показу.

Як виявилося, до Київської міськадміністрації зателефонував співробітник СБУ, який пообіцяв “проблеми”, якщо показ розслідування відбудеться. У СБУ все заперечували.

Радник міського голови Києва Олексій Гриценко у соцмережі опублікував номер телефону, з якого телефонували до КМДА. Якщо перевірити номер через спеціальний застосунок для ідентифікації абонента, то виявиться, що номер підписано як “Олександр Новіков СБУ”.

Журналіст “Слідства.Інфо” Дмитро Реплянчук знайшов та поспілкувався з Олександром Новіковим, який працює у спецслужбі з 2005 року.

Новіков не заперечував свою причетність до телефонних дзвінків чиновникам КМДА, проте назвав це “робочими питаннями”.

“Я з погрозами не телефонував. Чесно кажу. У мене є робочі питання, а робочі питання — це робочі питання. А з погрозами не телефонував”, — сказав Олександр Новіков.

У СБУ на офіційні запити від журналістів зазначили лише, що “не втручаються в діяльність журналістів”.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі містилася фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно з документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Також раніше “Слідство.Інфо” повідомляло, що президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.