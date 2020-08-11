Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали в місті Бровари (Київська область) майора СБУ та військового пенсіонера (полковника в запасі). Вони в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам.

Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора, а також у Державному бюро розслідувань.

Як відзначили в Офісі, за даними слідства, офіцер СБУ, виконуючи завдання “кураторів”, збирав відомості, що становлять державну таємницю, для передачі їх “представникам спецслужби іноземної держави”. Крім того, він надавав їм допомогу “в проведенні підривної діяльності проти України”.

У прес-службі ДБР уточнили, що мова йде про спецслужби Росії.

Інформацію співробітник СБУ передавав через “кур’єра” – військового пенсіонера.

Правоохоронці затримали обох при передачі співробітником СБУ носія з секретною інформацією, що був захований у цукерках, спільникові. Останній планував його вивезти за межі України.

10 серпня стосовно обох підозрюваних було обрано запобіжний захід – утримання під вартою строком на 60 діб.

Їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

За місцем проживання фігурантів пройшли обшуки, вилучені додаткові докази їхньої причетності до скоєння державної зради.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Судячи з оприлюднених фото, інформацію передавали в солодощах компанії “Roshen”.