Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщеннях концерну "Укроборонпром" і компанії-спецекспортера концерну "Укрспецекспорт".

Про це повідомили в пресслужбі “Укроборонпрому”.

Обшуки пов’язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

“Сьогодні, 3 грудня 2020 року, співробітниками СБУ проводяться обшуки в приміщеннях концерну і компанії-спецекспортера” Укрспецекспорт”, яка є учасником концерну. Обшуки проводяться на підставі постанови слідчого судді Шевченківського районного суду Києва”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що концерн і компанія-спецекспортер працюють в штатному режимі і забезпечують максимальне сприяння правоохоронним органам і надають всю інформацію та документи в рамках постанови суду.