Про це повідомили в пресслужбі “Укроборонпрому”.
Обшуки пов’язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.
“Сьогодні, 3 грудня 2020 року, співробітниками СБУ проводяться обшуки в приміщеннях концерну і компанії-спецекспортера” Укрспецекспорт”, яка є учасником концерну. Обшуки проводяться на підставі постанови слідчого судді Шевченківського районного суду Києва”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що концерн і компанія-спецекспортер працюють в штатному режимі і забезпечують максимальне сприяння правоохоронним органам і надають всю інформацію та документи в рамках постанови суду.
- Сьогодні стало відомо, що у 2021 році ДК “Укроборонпром” припинить своє існування. Замість концерну будуть створені холдингові компанії, які працюватимуть за принципом корпоративного управління.