Сьогодні, 21 квітня, в Києві співробітники Служби безпеки України провели обшук у помешканні Олексія Боленкова, громадянина Білорусі, який переїхав до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка. Його хочуть депортувати з країни.

Про це повідомляють #Букви.

За словами активіста, владний режим Білорусі вважає його “бойовиком з Майдану” та радикалом, причетним до організації протестів проти фальсифікації президентських виборів в Білорусі.

Однак на момент початку протестів Боленков вже кілька років мешкав в Україні на законних підставах та не збирався повертатись до Білорусі через ризик бути ув’язненим з політичних мотивів.

Останнім часом Олексій Боленков займався соціальною та правовою допомогою білоруським активістам та біженцям, які зазнали переслідувань з боку режиму Лукашенка. Він побоюється, що його справа може стати початком переслідувань білоруської опозиції вже на території України.

У цьому випадку багатьом з тих, хто був змушений рятуватись від КДБ Білорусі в Україні, загрожує небезпека поповнити ряди політичних в‘язнів режиму Лукашенка, точної кількості яких наразі ніхто не знає навіть приблизно.

Співробітники Служби безпеки повідомили активісту, що він становить “загрозу національній безпеці України” і дали одну добу на те, щоб залишити територію України.

Однак за весь час перебування в Україні його жодного разу не притягали до відповідальності, він не був учасником будь-яких кримінальних проваджень (в будь-якому статусі), не вчиняв дій, які могли б бути розцінені як такі, що можуть становити загрозу державі. Також залишається чинною його посвідка на проживання в Україні.

Співробітники СБУ не надали можливості ознайомитись з текстом рішення про депортацію ані самому Боленкову, ані його адвокату.

Активіст повідомив кореспонденту #Букв, що співробітники СБУ з’явились близько 7 ранку, не представились, погрожували вибити двері квартири, де він проживає. Внаслідок цього він не встиг дочекатись прибуття адвоката і обшук проходив без його захисника.

Під час обшуку правоохоронці вилучили ноутбук активіста, SIM-карти, телефони тощо. Однак з ухвали Оболонського районного суду міста Києва, на підставі якої проводився обшук, випливає, що суд не надав слідчим права вилучати будь-які предмети, лише провести їх огляд.

Після завершення обшуку співробітники Служби безпеки вимагали від активіста сісти з ними в автомобіль, щоб “відвезти його на будь-який кордон, який забажає”.

Крім всього переліченого, за словами пана Боленкова, в Telegram-каналах ультраправого спрямування ще в процесі обшуку з‘явилась інформація про його проведення, а також — про затримання ще одного біженця від режиму Лукашенка. Про останнє не знав навіть Боленков, хоча затриманий є його другом.

На думку активіста, отримати таку інформацію ще в процесі проведення слідчих дій було можливо лише за умови надання її самими співробітниками СБУ, задіяними в плануванні та реалізації операції.

До того ж українські ультраправі активісти розповсюджують інформацію про нібито причетність Боленкова до нападів на український націоналістів, зокрема, Дмитра Вербича.

Водночас сам Вербич записав відеозвернення, у котрому спростував причетність Боленкова. Зауважимо, на відео Вербич використовує прізвисько Боленкова — Макс Білорус.

В тексті ухвали, на підставі якої проводився обшук, зазначено, що розслідування, в рамках якого був проведений обшук, здійснюється за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Ця стаття передбачає покарання у вигляді 3-7 років позбавлення волі. Боленков акцентує, що в рамках цієї і будь-якої іншої кримінальної справи його не допитували та не повідомляли про підозру.

Працівники СБУ, які проводили обшук, надавати будь-які коментарі кореспондентові #Букв відмовились. При цьому вони намагались заборонити закривати двері у помешкання Боленкова, хоча у вказаній квартирі мешкають інші особи, яких не стосується ухвала на проведення обшуку. До того ж подібна заборона не передбачена ні самою ухвалою про обшук, ні чинним законодавством.

Що передувало цим подіям?

Примітно, що подіям щодо обшуків в приміщеннях білоруських активістів та їх можливої депортації, передувала поява заяв від Олександра Лукашенка, якого Україна не визнала обраним президентом Білорусі, та президента РФ Володимира Путіна. Обидві стосувалися нібито підготовки замаху на Лукашенка та якого близьких.

Так, 17 квітня Лукашенко заявив, що зловмисники, підтримувані спецслужбами США, готували відповідний замах ні нього і його родину, зокрема, синів, і були викриті:

“Ми затримали групу, вони провели, показали, як це все планували. Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб. Скоріш за все, Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював… Ми контролювали їх, наступна група після Автуховича відомого і інших, не хочу прізвища називати, виявили їх бажання з’явитися в Мінськ і вже зайнятися організацією замаху на президента і дітей”.

Водночас російські та білоруські силовики повідомляли, що окрім замаху готували ще заколот. Так, голова КДБ Білорусі Іван Тертель в етері “Общенационального телевидения” заявив про завершення багатоступеневої спецоперацію, яка стосувалася запобіганню усуненню представників влади (зокрема, Лукашенка), а також спробі озброєного заколоту в Білорусі, які нібито мали статися в червні-липні.

Лукашенко заявив, що про ці події було сповіщено Росію. Також, за його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Вже 21 квітня під час щорічного послання федеральним зборам російський президент Володимир Путін згадав про цей нібито планований держпереворот та вбивство Лукашенка.

“Нещодавно стали відомими факти прямої спроби організації перевороту. […] Можна мати будь-яку точку зору з приводу президента Білорусі Лукашенка, але практика організації державних переворотів, планів політичних вбивств, в тому числі і вищих посадових осіб… Це вже занадто, усі кордони перейшли вже”, — сказав він.

Примітно, що Лукашенко акцентував на безпосередній участі в цих подіях спецслужб США. Своєю чергою Путін акцентував на тому, що країни заходу на ці події не реагують, але про їхню причетність не казав.

Тим часом Федеральна служба безпеки РФ своєю заявила про нібито причетність до майбутнього перевороту та замаху на Лукашенка українців.

“[Затримані] планували здійснення військового перевороту в Білорусії за відпрацьованим сценарієм “кольорових революцій” із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента А. Лукашенка”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, 20 квітня, за день до обшуків у квартирах активістів, народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Шевченко зустрівся у Мінську з Олександром Лукашенком. Чого стосувалася розмова — не повідомляли, але у фракції вимагали від нардепа пояснень.