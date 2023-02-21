У вересні минулого року у Донецькій області затримали представника білоруської спецслужби, який намагався видати себе за "рядового" бойовика. Його "розкололи" та засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила Служба безпека України.

Білоруський розвідник воював проти України у складі російської приватної військової компанії “Редут”. Він брав активну участь у бойових діях на Харківському і Краматорському напрямках.

Його завданнями було збирати розвіддані про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Ще він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Після затримання співробітники військової контррозвідки СБУ “розкололи” зловмисника. Вони отримали від нього інформацію про поставлені завдання.

Затриманим виявився мешканець Мінської області. Його у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду “розвідника”. Після російського вторгнення він отримав завдання проводити розвідувально-підривну діяльність проти України.

За легендою, білорус мав діяти під виглядом іноземного найманця. Чоловік передавав зібрану розвідінформацію у Мінськ через зв’язкового.

Влітку 2022 року розвідник прибув до тренувального табору російської ПВК. Під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб він пройшов оперативно-бойову підготовку. Відтак чоловік потрапив на східний фронт у складі окупаційного угруповання.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Суд призначив йому 10 років ув’язнення.