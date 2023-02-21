Про це повідомила Служба безпека України.
Білоруський розвідник воював проти України у складі російської приватної військової компанії “Редут”. Він брав активну участь у бойових діях на Харківському і Краматорському напрямках.
Його завданнями було збирати розвіддані про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Ще він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Після затримання співробітники військової контррозвідки СБУ “розкололи” зловмисника. Вони отримали від нього інформацію про поставлені завдання.
Затриманим виявився мешканець Мінської області. Його у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду “розвідника”. Після російського вторгнення він отримав завдання проводити розвідувально-підривну діяльність проти України.
За легендою, білорус мав діяти під виглядом іноземного найманця. Чоловік передавав зібрану розвідінформацію у Мінськ через зв’язкового.
Влітку 2022 року розвідник прибув до тренувального табору російської ПВК. Під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб він пройшов оперативно-бойову підготовку. Відтак чоловік потрапив на східний фронт у складі окупаційного угруповання.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Суд призначив йому 10 років ув’язнення.
- У Харківській області суд визнав винним інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ у державній зраді. Чоловік коригував ракетні удари росіян по Харкову.
- Колишнього співробітника української спецслужби засудили до 14,5 року за ґратами через розвідувально-підривну діяльність на користь РФ. Агент за три місяці до початку повномасштабного вторгнення з власної ініціативи вирішив працювати на російські спецслужби.
- Служба безпеки України викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України.