Про це повідомляє DW.
Зазначається, що обвинувачений Амін К. є громадянином Німеччини та уродженцем Єгипту. Він працював у пресслужбі канцлера з 1999 року.
Слідство встановило, що підозрюваний з 2010 року шпигував на користь Єгипту. Завдання від спецслужб країни він отримував у єгипетському посольстві.
У фігуранта не було доступу до секретних документів. Його задачею було складання доповідей для Єгипту щодо зовнішньої та внутрішньої політики Німеччини. Для цього чоловік використовував відкриті джерела інформації, а також можливості, якими він володів як співробітник федерального відомства.
У грудні 2019 року в квартирі підозрюваного провели обшук, однак він і досі знаходиться на свободі.
Справу розглядатиме Вищий земельний суд Берліна.
- У Британії колишнього працівника розвідки запідозрили в продажу інформації Китаю. Британський бізнесмен, який раніше працював у МІ-6 (службі зовнішньополітичної розвідки Великої Британії), перебуває під слідством.