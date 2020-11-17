Генеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення у шпигунстві одному зі співробітників відомства з питань преси та інформації федерального уряду Німеччини.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що обвинувачений Амін К. є громадянином Німеччини та уродженцем Єгипту. Він працював у пресслужбі канцлера з 1999 року.

Слідство встановило, що підозрюваний з 2010 року шпигував на користь Єгипту. Завдання від спецслужб країни він отримував у єгипетському посольстві.

У фігуранта не було доступу до секретних документів. Його задачею було складання доповідей для Єгипту щодо зовнішньої та внутрішньої політики Німеччини. Для цього чоловік використовував відкриті джерела інформації, а також можливості, якими він володів як співробітник федерального відомства.

У грудні 2019 року в квартирі підозрюваного провели обшук, однак він і досі знаходиться на свободі.

Справу розглядатиме Вищий земельний суд Берліна.