Співробітникам російського телеканалу "Дождь" вирішили зберегти візи. Раніше Національноа рада з електронних ЗМІ позбавила телеканал ліцензії на мовлення.

Про це повідомило Delfi.

Рішення ухвалило Управління у справах громадянства та міграції (PMLP). Зазначено, що після анулювання ліцензії на мовлення PMLP розпочав процес оцінки віз для співробітників каналу. Ці візи видаються на один рік, і вони надають право на працевлаштування.

У результаті оцінки PMLP дійшло висновку, що співробітники отримали такі візи, що можуть залишатися в Латвії та продовжувати працювати.

Телеканал “Дождь” пояснив, що мета їхньої візи полягає у працевлаштуванні. Вони додали, що питання залишається актуальним, бо компанія створює контент для поширення в соціальних мережах і цифрових каналах.

За умови збереження мети візи – PMLP не має правової підстави анулювати їх.

Передумови

Навколо російського телеканалу скандал спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в ефірі заявив, що канал допомагає російським військовим у війні проти України. Тоді “Дождь” припинив співпрацю з Коростельовим. Також троє співробітників “опозиційного” каналу оголосили, що йдуть з каналу після звільнення їхнього колеги.

6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”, який раніше був учасником кількох скандалів щодо підтримання російських військових та пропагандистських наративів РФ. Крім того, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала “Дождь” на 10 тисяч євро за карту, де Крим входить до складу Російської Федерації.