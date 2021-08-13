Про це інформує міжнародне агентство Reuters із посиланням на працівників Apple.

Так, минулого тижня в Apple оголосили про нові можливості для захисту безпеки дітей під час користування iPhone, iPad та Mac. Зокрема, було анонсовано, що якщо дитина захоче відправити фотографії інтимного характеру, то отримає спеціальне сповіщення про загрозу. Якщо ж таке фото отримає дитина, то зображення буде розмитим. Поки що функція буде доступна на території США.

Також було анонсовано покращення пошуку матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM) в iCloud.

Ці нововведення спровокували дискусії серед співробітників Apple. Вони заполонили внутрішній канал Apple в корпоративному месенджері Slack й надіслали понад 800 повідомленнями щодо змін, оголошених тиждень тому. За даними Reuters, багато хто висловлював занепокоєння, що нові функції в майбутньому можуть бути використані репресивними урядами, які прагнуть знайти інший матеріал для цензури або арештів. Дехто заявляв, що Apple, можливо, підриває свою репутацію в сфері захисту конфіденційності.

Занепокоєні коментарі, надходили, зокрема, від працівників, які не займаються в компанії питаннями конфіденційності та безпеки (таких було більшість).

Натомість деякі працівники зі служби безпеки Apple зазначали, що вважають нововведення обґрунтованим.

Співробітники Apple, котрі побажали залишитися анонімними, зазначили в коментарі Reuters, що зміни в сфері безпеки й раніше провокували дискусії всередині корпорації, проте обсяг і тривалість нинішніх дебатів дивують.

За словами кількох співробітників, Slack був запущений для використання в Apple кілька років тому, а більш широко його почали застосовувати під час пандемії коронавірусу.

Після анонсування змін щодо безпеки дітей група співробітників створила спеціальну “гілку” для їх обговорення. Водночас дехто з них стверджував, що Slack – не краще місце для таких дискусій.

Нововведення Apple також спровокували протести з боку провідних груп, що займаються технологічною політикою. Вони, зокрема, вважають, що корпорація перекреслює свою історію боротьби за збереження конфіденційності.

Дехто нагадував, як у 2016 році Apple відмовилася зламати для ФБР iPhone терориста. Тоді компанія посилалася на конфіденційність та заявила, що такий інструмент неминуче буде використаний для злому інших пристроїв з інших причин.

Обізнані з цим питанням люди повідомили Reuters, що коаліція із організацій, що займаються технологічною політикою, завершує роботу над листом-протестом, який має бути відправлений Apple протягом декількох днів та містить вимогу призупинити дію нововведень.

Водночас американська некомерційна правозахисна організація Electronic Frontier Foundation (Фонд електронних рубежів, EFF) та некомерційна організація Центр демократії та технологій (CDT) протягом останніх 24 годин оприлюднили заперечення проти плану Apple.

“Що Apple демонструє своєю заявою, оприлюдненою минулого тижня, так це те, що є технічні недоліки, які вони готові вбудувати. Здається, це не співвідноситься з тим, що вони раніше говорили і робили”, – зазначила директор CDT Емма Ллансо.

В Apple не захотіли прокоментувати цю ситуацію. Водночас у компанії запевнили, що відмовлятимуться від запитів урядів на використання нових функцій для перевірки телефонів на наявність будь-чого, крім незаконних матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.

Тим часом критики зазначають, що законодавчі органи або суди будь-якої країни можуть вимагати розширення сфери застосування нових функцій Apple. А деякі з цих країн, такі як Китай, є величезними ринками для компанії, від яких буде важко відмовитися.

В організації EFF пояснили, що в інших країнах поліція та владні органи можуть посилатися на закони, котрі вимагають “технічної допомоги” при розслідуванні злочинів, і тим самим чинитимуть тиск на Apple (зокрема, це можливо у Великій Британії та Австралії).

“Інфраструктура, необхідна для впровадження пропонованих Apple змін, ускладнює твердження, що додаткове спостереження є технічно неможливим”, – наголосив генеральний радник EFF Курт Опсал.