Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) про відновлення електропостачання на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ у Twitter.

Нещодавно співробітники Чорнобильської АЕС відновили підключення атомної станції до електропостачання.

Нагадаємо, що у сховищі відпрацьованого ядерного палива-1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження – і це можливо лише за наявності електропостачання.

У МАГАТЕ зазначають, що організація надіслала запит в Україну, аби отримати інформації щодо знищення російськими військами боєприпасів на території Запорізької АЕС.