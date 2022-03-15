Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ у Twitter.
Нещодавно співробітники Чорнобильської АЕС відновили підключення атомної станції до електропостачання.
Нагадаємо, що у сховищі відпрацьованого ядерного палива-1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження – і це можливо лише за наявності електропостачання.
У МАГАТЕ зазначають, що організація надіслала запит в Україну, аби отримати інформації щодо знищення російськими військами боєприпасів на території Запорізької АЕС.
- Раніше загарбники пошкодили лінію електропередачі, яка забезпечує Чорнобильську атомну електростанцію та місто Славутич.
- Також в МАГАТЕ заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.
- Варто зазначити, що президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. Там руками окупантів планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку Кремль постарається перекласти на Україну.