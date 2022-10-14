Співробітниця ФСБ та член приватної військової компанії "Вагнера" попросили політичний притулок у Франції, даючи свідчення задля розслідування воєнних злочинів РФ, зокрема в Україні, доки журналісти готують матеріал.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на слова голови проєкту Gulagu.net. та російського правозахисника Володимира Осєчкіна.

Зазначається, що одна людина має відношення до роботи штабу і команди засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, друга – співробітниця ФСБ. Обидвоє опинилися в одному літаку і надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони.

“Тому, побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, ми вирішили, що двоє різних людей відправили нам один квиток, потім придивилися і з’ясували, що один сидить у 28-му ряду, другий — у 29-му”, — йдеться в повідомленні Осєчкіна.

Також вони “синхронно пішли просити політичний притулок і міжнародний захист”. У французької поліції та служби безпеки аеропорту виникли підозри, адже, як зазначили інформатори, “ситуація нестандартна”.

За словами правозахисника, наразі обидва дають свідчення щодо воєнних злочинів, а один із великих закордонних телеканалів робить матеріал за свідченнями одного з них: “Можу сказати, що вони [свідчення] стосуються того, як було створено ПВК “Вагнера” при Міноборони РФ, при ГРУ, як держава створила систему фінансування і постачання у ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України, безпосередньо в Луганській області”, — зазначив він.

Також у співробітниці ФСБ є “досить серйозний інсайд”, пов’язаний із документообігом.

Зокрема, буде опубліковано інформацію про вторгнення в Україну та “процеси, що відбуваються останнім часом по лінії департаменту контррозвідки й Міноборони”.

Ймовірно, співробітниця ФСБ і “вагнерівець” отримали політичний притулок, оскільки їхньому життю загрожувала небезпека: “Коли члени путінської системи виходять із неї, вони стають ворогами системи. За останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії й попросити притулку. Вони теж дають свідчення”,— сказав Осєчкін.