Співробітники української розвідки провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Відтак, в Україну вдалося повернути двох українських жінок та шестеро дітей. Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.

“Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі. Продовжуємо боротися за кожного полоненого”, – наголосили у ГУР МОУ.

Нагадаємо, що 7 березня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.

Відтак у результаті чергового обміну додому повертаються 126 захисників та четверо захисниць. Усі врятовані з російського полону – представники рядового та сержантського складу

Серед них – 87 захисників Маріуполя, зокрема 71 – із “Азовсталі”. Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили у полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з “Азовсталі”. Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках.

Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонники, 21 воїна Військово-морських сил України, восьмеро “тероборонівців” та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.

За словами Андрія Єрмака, більшість українських захисників повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в полоні.