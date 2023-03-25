Про це повідомляє CNN.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року співробітники Херсонського дитячого будинку почали придумувати як вберегти вихованців від війни.
Як розповіли журналістам, усіх дітей, переважно до 5 років, переселили до Голгофської церкви на іншому кінці міста, — розповіла працівниця дитбудинку, на ім’я Олена.
Церква та вихователі дитбудинку берегли дітей у підвалі. Там вони переховували їх, аби захистити від росіян.
“Так, діти були тут. Але після того, як росіяни окупували це місто, вони почали ставити питання”, — сказав CNN Віктор, 74-річний доглядач церкви.
За його словами, через кілька тижнів прийшли агенти ФСБ та вимагали від вихователів перевезти дітей назад до дитячого будинку.
Річ у тім, що тоді в окупованому Херсоні росіяни не приховували своїх намірів, прагнучи викрасти дітей із Херсонського дитячого будинку. Натомість вони гучно “рекламували” депортацію малих українців.
За словами Олени, медсестри писали імена дітей на куртках або на руках, аби їх називали справжніми іменами, де б вони не були. Окупанти заявили, що везуть їх до Криму. Втім, незрозуміло, де саме вони опинилися.
Українські слідчі повідомили, що діти-сироти, вивезені з окупованої території, також потрапляли до РФ, де їм надали громадянство та передали російським сім’ям.
“Вони не заслуговують на наших дітей. Вони повинні повернути їх. Вони їх не заслуговують”, – наголосила Олена.
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