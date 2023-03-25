Окупанти неприховано займаються депортацією та викраденням українців на тимчасово захоплених територіях. Така доля спіткала й дітей з Херсонського дитбудинку, яких вихователі ховали у підвалі церкви, доки туди не завітали агенти спецслужби РФ.

Про це повідомляє CNN.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року співробітники Херсонського дитячого будинку почали придумувати як вберегти вихованців від війни.

Як розповіли журналістам, усіх дітей, переважно до 5 років, переселили до Голгофської церкви на іншому кінці міста, — розповіла працівниця дитбудинку, на ім’я Олена.

Церква та вихователі дитбудинку берегли дітей у підвалі. Там вони переховували їх, аби захистити від росіян.

“Так, діти були тут. Але після того, як росіяни окупували це місто, вони почали ставити питання”, — сказав CNN Віктор, 74-річний доглядач церкви.

За його словами, через кілька тижнів прийшли агенти ФСБ та вимагали від вихователів перевезти дітей назад до дитячого будинку.

Річ у тім, що тоді в окупованому Херсоні росіяни не приховували своїх намірів, прагнучи викрасти дітей із Херсонського дитячого будинку. Натомість вони гучно “рекламували” депортацію малих українців.

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За словами Олени, медсестри писали імена дітей на куртках або на руках, аби їх називали справжніми іменами, де б вони не були. Окупанти заявили, що везуть їх до Криму. Втім, незрозуміло, де саме вони опинилися.

Українські слідчі повідомили, що діти-сироти, вивезені з окупованої території, також потрапляли до РФ, де їм надали громадянство та передали російським сім’ям.

“Вони не заслуговують на наших дітей. Вони повинні повернути їх. Вони їх не заслуговують”, – наголосила Олена.