Ймовірно, у соцмережі Twitter триває хвиля звільнень працівників. За словами низки діючих та колишніх співробітників компанії, чимало працівників соцмережі вирішили звільнитись через "надзвичайно жорсткі" умови щодо роботи від нового власника Twitter - американського винахідника та мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє CNN.

Коли наблизилась дата відповіді для співробітників Twitter, чи продовжуватимуть вони працювати у компанії з новими вимогами Ілона Маска, низка співробітників вирішили звільнитись.

Один зі співробітників соцмережі написав у Twitter, що рішення приєднатися до компанії було “одним із найпростіших рішень, які коли-небудь йому довелось ухвалювати. Рішення піти сьогодні було 100% навпаки”.

Тим часом у внутрішньому каналі Slack в компанії низка співробітників, публікували емодзі-салют після 17:00 за східним часом, що вказувало на те, що вони не погодились з умовами Маска та вирішили звільнитись з компанії.

Решта співробітників Twitter мала час до 17:00, щоб вирішити, чи хочуть вони бути частиною культури, яку Маск хоче запровадити в соціальній медіакомпанії, чи фактично піти у відставку, згідно з електронним листом, який він надіслав співробітникам у середу.

Колишній керівник Twitter, який нещодавно залишив компанію, назвав звільнення співробітників у четвер “масовим відтоком”.

Згідно з копією електронного листа, отриманого CNN від нинішнього співробітника Twitter, у четвер ввечері співробітники, які вирішили продовжувати працювати у компанії, отримали електронний лист зі сповіщенням про те, що офіси Twitter будуть тимчасово закриті, а доступ до бейджів буде обмежено до понеділка.

Команда Маска вже закривала офіси під час масових звільнень на початку цього місяця турбуючись про безпеку та побоюючись, що співробітники, яких звільнили, можуть спробувати саботувати компанію.

Двоє працівників, які вирішили звільнитись, розповіли, що це їхнє рішення пов’язане з “токсичною обстановкою”, яку створив у компанії Ілон Маск.

Інший співробітник Twitter заявив, що отримавши електронний лист від Маска, у якому мільярдер закликав вирішити, чи продовжать вони працювати у компанії, він відчув себе так, “ніби хтось ударив його кулаком у живіт”.

“Тому, що незалежно від того, бажали ви продовжити роботу чи звільнитись, ви були змушені ухвалити рішення і відчувати себе так, наче ви йдете проти часу, щоб прийняти краще рішення для себе та своєї сім’ї. Для ухвалення таких рішень потрібно більше, аніж 24 години”, – сказав він.

16 листопада Ілон Маск сказав співробітникам, що його мета — побудувати “Twitter 2.0” і що працівники, які вирішать залишитися, повинні будуть працювати “довго інтенсивно” і, ймовірно, погодяться з вимогою Маска щодо співробітників Twitter, які були в основному працювати віддалено, повернутися до роботи в офісі.

Станом на полудень 17 листопада працівники компанії все ще не зовсім розуміли, які винятки для продовження віддаленої роботи будуть надані, якщо вони вирішать залишитися.

Пізніше 17 листопада, щоб не втратити занадто багато працівників через ультиматум, Маск надіслав електронного листа співробітникам, намагаючись пояснити свою позицію щодо віддаленої роботи.

“Щодо віддаленої роботи, все, що потрібно для її схвалення, — це те, щоб ваш менеджер брав на себе відповідальність за те, щоб ви робили чудовий внесок”, — сказав Маск в електронному листі, додавши, що працівники повинні відвідувати особисті зустрічі не рідше одного разу на місяць.

Через двадцять хвилин Маск надіслав електронний лист із наступним повідомленням:

“Ризикуючи заявити про очевидне, будь-який менеджер, який неправдиво стверджує, що хтось, хто йому підпорядковується, виконує чудову роботу або що дана роль є важливою, незалежно від того, віддалена вона чи ні, буде звільнений з компанії”.

Рішення висунути ультиматум прийшло після того, як на початку цього місяця Маск звільнив половину штату Twitter, скоротивши його штат приблизно до 3700 співробітників, а також, як повідомляється, скоротив багатьох контрактних працівників Twitter.

Він також усунув вище керівництво компанії та розпустив раду директорів. Нещодавно Маск також звільнив деяких співробітників за те, що вони критикували його в твітах або на внутрішніх каналах Slack.

“Я не хочу залишатися, щоб створювати продукт, який отруєний зсередини і зовні, У кожного є певна ціна, і це звільнення дає мені певний комфорт у пошуках кращого середовища в певний період часу, попри економію”, – сказав один з працівників, який вирішив звільнитись.

Він додав, що тепер керівництво, схоже, стурбоване кількістю людей, які планують звільнитись, і намагається переконати їх залишитися.

Нещодавно звільнений співробітник, який підтримує зв’язок із колишніми колегами, розповів, що всі, з ким вони спілкувалися, планують піти з компанії.

“Люди не можуть не помічати публічні глузування та звільнення інших співробітників. Люди не хочуть жертвувати своїм психічним здоров’ям і сімейним життям, щоб зробити найбагатшу людину у світі ще багатшою”, – сказав він.

Але рішення звільнитись може бути не таким легким для всіх працівників компанії.

Маск висунув ультиматум у складний період для індустрії технологій, після масових звільнень і оголошень про заморожування найму в багатьох великих компаніях, таких як Meta, Amazon, Lyft та інші.

Співробітники, які працюють у Сполучених Штатах з інших країн, також можуть ризикувати втратою робочих віз, якщо залишать компанію.

Потрясіння, яке, ймовірно, відбудеться після ультиматуму, стане останнім елементом “фундаментальної організаційної реструктуризації”, – заявив Маск в суді штату Делавер під час судового розгляду над його платіжним пакетом Tesla.

У електронному листі Маск сказав, що “новий Twitter” буде “більш інженерно-орієнтований”, що змусило деяких працівників, які не є інженерами, думати, чи не опиниться вони під загрозою звільнення, навіть якщо зараз вирішать залишитись.