Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко на форумі “Україна 30”.

Любченко наголосив, що держава повинна розпочати соціальний діалог, адже одна людина не може працювати за двох.

За даними першого віцепрем’єра, 40% робочих місць – державні: 20% у бюджетній сфері, ще 20% у держкомпаніях.

“Україна, високо тримаючи голову, оплачує пенсії на тимчасово окупованих територіях, не отримуючи звідти соціального внеску для покриття цих витрат. Також Україна несе повні зобов’язання з безробіття. І тільки дві ці суми разом перевищують EUR2 млрд”, – зазначив Любченко.

Віцепрем’єр наголосив, що у 2020 році за посередництва офіційних ліцензіатів було працевлаштовано за кордоном трохи більше ніж 86 тисяч громадян України, а за оцінками експертів – майже 3 млн.