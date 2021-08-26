Президент Володимир Зеленський схвально відреагував на жарт, у якому безлад в Україні порівняли з маленьким прутнем. Також глава держави оцінив жарт про порятунок тих, хто тоне.

Це відбувалося в етері ток-шоу “Право на владу” з Наталією Мосейчук на телеканалі “1+1”.

На перше в новому сезоні шоу запросили гостей, які були заявлені як “представники покоління, які досягли успіху в незалежній Україні”.

Запросили й президента Володимира Зеленського, який, як було заявлено, мав вступати з ними в дискусію, відповідати на запитання, що стосувалися “уроків минулого, чого вони мали навчити українців, та як можуть вплинути на шлях нашої держави”.

Водночас під час шоу чимало часу було присвячено жартам. Реакція президента не завжди відповідала контексту.

До прикладу, Зеленський сміявся під час такого діалогу між співзасновником Monobank Олегом Гороховським та Федором Сердюком, засновником компанії FAST, яка навчає компанії навичкам першої допомоги та пожежної безпеки, про безпеку та відповідальність за неї:

Сердюк: Одна з таких речей, концепція, якою я хотів би поділитися і спитати вашої думки, це меседж, коли держава відповідала за життя людини (його називають “палковий метод”), він пройшов. Прийшла пора, коли люди мають нести відповідальність за свою безпеку. Я хотів би розповісти про закон доброго самаритянина, що люди можуть рятувати один одного, наприклад, під час ДТП… Гороховський (перебиваючи): Порятунок тих, хто тоне, справа тих, хто тоне.

Також під час етеру пролунав жарт про статеві органи. Президент у відповідь на такий жарт схвально посміхнувся.

“Вибір України — це свобода, а порядок це не для нас. В цій риториці порядок протиставляється свободі, є антонімом свободи. Мовляв, в тебе є свобода, значить має бути безлад… Але на жаль…. Я так розумію, час вечірній, діти на нас не дивляться. Є даний анекдот: “Що важливіше в сексі: розмір чи техніка? Звісно, техніка. Але ось ще один з маленьким членом”. Тобто у нас сьогодні безлад — не наш свідомий вибір. Наша риторика це свобода, але ми не можемо забезпечити порядок”, — сказав Олег Гороховський.

Крім цього, пізніше Зеленський розмірковував про потребу в підтримці бізнесменів, що пішли у політику, та прийшли на зміну “пузатим політикам”. Кажучи про “пузатих політиків, ” Зеленський не розвинув свою думку, але апелював до слів Гороховського про те, що етер вже не дивляться діти.

Політичні ток-шоу у 2021 виглядають так: жарти про маленькі члени та президент Зеленський, який сміється з цих жартів 🤷‍♂️ На відео співзасновник monobank порівнюю "безлад в Україні" з маленьким… pic.twitter.com/TWp4CcYwRx — Букви (@Bykvu) August 26, 2021