Про це повідомили на Facebook-сторінці “Демократичної сокири”.
Зазначається, що Юрій Гудименко отримав поранення 27 червня унаслідок артилерійського обстрілу росіян.
Після поранення Гудименка ушпиталили. Зараз він перебуває у медзакладі, його стан стабільний.
“Дякуємо побратимам, які вивозили. Дякуємо лікарям, які боролися за його життя. Бажаємо Юрію Гудименку якнайшвидшого одужання, а всім ворогам — горіти у пеклі”, – наголосили у політичній партії.
Про поранення Юрія Гудименка також повідомила його дружина Наталія Смаглюк.
“Поранений вчора. Стан уже стабільний. Почуття гумору і кінцівки збережені”, – написала вона.
- Нагадаємо, відомий адвокат та військовий Масі Найєм розповів подробиці того, як отримав поранення під час бойових дій на сході України.