У понеділок, 27 червня, у повномасштабній війні з російськими окупантами було поранено Юрія Гудименка - офіцера ЗСУ та співзасновника політичної партії "Демократична сокира".

Про це повідомили на Facebook-сторінці “Демократичної сокири”.

Зазначається, що Юрій Гудименко отримав поранення 27 червня унаслідок артилерійського обстрілу росіян.

Після поранення Гудименка ушпиталили. Зараз він перебуває у медзакладі, його стан стабільний.

“Дякуємо побратимам, які вивозили. Дякуємо лікарям, які боролися за його життя. Бажаємо Юрію Гудименку якнайшвидшого одужання, а всім ворогам — горіти у пеклі”, – наголосили у політичній партії.

Про поранення Юрія Гудименка також повідомила його дружина Наталія Смаглюк.

“Поранений вчора. Стан уже стабільний. Почуття гумору і кінцівки збережені”, – написала вона.