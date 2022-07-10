Журналіст і співзасновник та член ГО "Громадське радіо", правозахисник Максим Буткевич знаходиться у полоні росіян. З початком повномасштабної війни Буткевич призупинив діяльність з допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність та вирушив служити в ЗСУ.

Про це повідомляє “Громадське радіо”.

Російські пропагандисти опублікували відео з ним та зазначили, що військові, а серед них і Буткевич, опинилися у полоні під Гірським, що на Луганщині. 24 червня російські загарбники окупували Гірську громаду Луганської області.

Правозахисна діяльність максима налічує 20 років, водночас від весни 2014 року Максим Буткевич допомагав переселенцям та займався протидією дискримінації.

Восени 2013 року він приєднався до команди Громадського радіо. Під час Майдану був репортером і ведучим програм на волонтерських засадах, проте й надалі є активним членом ГО “Громадське радіо” і став їхнім патроном.

За словами його матері Євгенії, в РФ про нього володіють “викривленою” інформацією.

“Максим — правозахисник, який ніколи не працював на жодну владу. А вони кажуть, що він “нацик”, “командир нацистського взводу” і т.д. Водночас нам здається, що до образу нашого Максима вони домішали і його однофамільців, і його повних тезок. Ми ж вважаємо, що треба говорити про те, яка Максим людина та скільки він зробив за 20 років своєї правозахисної діяльності. Говорити, що ніякої “русофобії” та “нацизму” у Максима не було і немає”, — пояснила Євгенія.

Довідка. Максим Буткевич — український правозахисник і журналіст, що став до лав української армії у березні 2022 року. Координатор та співзасновник проєкту “Без кордонів”, спрямованого на допомогу шукачам притулку та українським переселенцям і протидії мові ворожнечі. Співзасновник центру прав людини ZMINA, Громадського радіо. Раніше також працював на BBC World Service та низці загальноукраїнських телеканалів, кілька років був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.