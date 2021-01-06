На тлі свят у Каліфорнії збільшилася кількість ушпиталених та померлих від COVID-19. Пацієнтам, що потребують кисневої підтримки, через нестачу почали обмежувати постачання кисню.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Після святкування Дня Подяки та пов’язаних зі святами подорожей громадян у штаті Каліфорнія фіксується найбільший сплеск захворюваності на коронавірус від початку пандемії.

Зараз в лікарнях Каліфорнії пацієнтів з COVID-19 більш ніж у два рази більше, ніж місяць тому. Щоденний приріст хворих у штаті тримається зараз на рівні 38 тисяч, що менше, ніж два тижні тому, але все багато. До того ж за останні 14 днів кількість пацієнтів, що потребують госпіталізації, зросла на 18%. Багато відділення інтенсивної терапії в штаті переповнені.

Високою залишається і смертність серед пацієнтів з COVID-19. У понеділок померли 4 258 пацієнтів. Ще два тижні тому смертність була на рівні 3 тисяч.

Найгірша ситуація на півдні штаті і у долині Сан-Хоакін, де відділення інтенсивної терапії працюють на нулі. Щонайменше 90 пацієнтів ушпиталені за межами лікарень, аби полегшити навантаження на медзаклади.

Штат також стикаються з браком кисню для пацієнтів, для виправлення ситуації залучено Інженерний корпус армії США і Управління швидкої медичної допомоги Каліфорнії, які мають забезпечити доставленні та поповнення кисневих балонів. Днями медичний директор служба екстреної медичної допомоги округу Лос-Анджелес Маріанна Гауш-Хілл, випустила інструкції для працівників швидкої допомоги щодо введення “мінімальної кількості кисню” через його нестачу.

Водночас набирає обертів вакцинація. Наразі штат ввів 35% отриманих доз вакцини.