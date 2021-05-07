Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що наша країна надасть гуманітарну допомогу Індії, яка потерпає від спалаху коронавірусної інфекції. Відповідний указ з дорученням уряду вже підписано.

Про це сповістив Офіс президента.

У п’ятницю, 7 травня, Зеленський зустрівся із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою. Україна використовує вакцину CoviShield, яку виробляє SII за ліцензією AstraZeneca.

За підсумками зустрічі президент заявив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги.

“Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України”, — запевнив співрозмовника Зеленський.

Сайрус Пунавала нагадав, що Індія поставила в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу, і пообіцяв, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, щойно індійський уряд відновить її експорт.

Зеленський своєю чергою запропонував вивчити можливість спільної розробки та виробництва ліків та вакцин в Україні.

Ввечері п’ятниці на сайті президента опублікували відповідний указ Зеленського. У ньому він постановляє надати гуманітарну допомогу Республіці Індія, а Кабінету Міністрів України — забезпечити її надання.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Станом на 7 травня Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важка ситуація із захворюваність на коронавірус фіксується останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано понад 400 000 нових випадків зараження.

У наступні дні так само фіксували понад 3 тисячі смертей за добу. 6 травня В Індії повідомили 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським та таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема, Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.