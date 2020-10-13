Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він не підтвердив, але і не став виключати намірів України ввести санкції особисто проти Олександра Лукашенка. За словами міністра, в даному питанні Київ буде орієнтуватися на Євросоюз.
“Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовною і чіткою: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського Союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були введені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, то ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом: тобто спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них”, – наголосив Кулеба.
За словами голови МЗС, питання Білорусі – “прекрасний приклад того, як працює передбачена Угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик Євросоюзу і України, коли ми дійсно виступаємо єдиним фронтом з найбільш болючих питань”.
(На відео – з 17:00)
Напередодні міністри закордонних справ країн Європейського Союзу узгодили рішення про введення санкцій проти Олександра Лукашенка.
- 25 вересня країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, які причетні до фальсифікації виборів і насильства проти мирних протестувальників у цій країні.
- 2 жовтня Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. Санкції не було введено проти самого Лукашенка, проте під них потрапили представники найвищого керівництва силових структур та Центрвиборчкому. В опублікованому документі зазначено 44 особи.
- Білорусь відреагувала на санкції Європейського союзу проти оточення Олександра Лукашенка і запровадила свої у відповідь.
- Мінфін Сполучених Штатів Америки 2 жовтня ввів індивідуальні санкції проти голови міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших посадовців. У списку лише 8 прізвищ.
- Україна планує приєднатися до персональних санкцій, введених Європейським Союзом проти Білорусі.