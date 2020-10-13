Україна приєднається до першої хвилі санкцій Євросоюзу стосовно представників режиму Олександра Лукашенка. Рішення щодо санкцій проти нього особисто Київ ще розглядатиме.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він не підтвердив, але і не став виключати намірів України ввести санкції особисто проти Олександра Лукашенка. За словами міністра, в даному питанні Київ буде орієнтуватися на Євросоюз.

“Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовною і чіткою: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського Союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були введені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, то ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом: тобто спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них”, – наголосив Кулеба.

За словами голови МЗС, питання Білорусі – “прекрасний приклад того, як працює передбачена Угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик Євросоюзу і України, коли ми дійсно виступаємо єдиним фронтом з найбільш болючих питань”.

(На відео – з 17:00)

Напередодні міністри закордонних справ країн Європейського Союзу узгодили рішення про введення санкцій проти Олександра Лукашенка.