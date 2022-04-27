Про це повідомляє пресслужба Національного Корпусу.

Жителі Маріуполя просять владу врятувати цивільних та військових, адже, люди там потребують їжі, води та медикаментів.

“Все, що я бачила і чула, це сильний гуркіт, літаки, згорілі навколо будинки, школи, дитсадки. На вулицях лежать тіла. Хто міг, той ховав, хто не міг, просто накривав. Всюди міни. Якщо в телефоні знайшли листування з поганими відгуками про російських військових, то тебе у кращому випадку візьмуть у полон”, – розповіла одна з дівчат.

Евакуйовані також закликали всіх якомога частіше говорити про Маріуполь, бо ті, хто там залишаються, докричатись не можуть. За словами дівчат, у місті залишаються мученики, серед яких багато дітей і поранених.

“Сподіваємось, що Офіс президента почує благання міста Маріуполь і зробить все для порятунку людей”, – наголосили вони.