Про це повідомляє пресслужба Національного Корпусу.
Жителі Маріуполя просять владу врятувати цивільних та військових, адже, люди там потребують їжі, води та медикаментів.
“Все, що я бачила і чула, це сильний гуркіт, літаки, згорілі навколо будинки, школи, дитсадки. На вулицях лежать тіла. Хто міг, той ховав, хто не міг, просто накривав. Всюди міни. Якщо в телефоні знайшли листування з поганими відгуками про російських військових, то тебе у кращому випадку візьмуть у полон”, – розповіла одна з дівчат.
Евакуйовані також закликали всіх якомога частіше говорити про Маріуполь, бо ті, хто там залишаються, докричатись не можуть. За словами дівчат, у місті залишаються мученики, серед яких багато дітей і поранених.
“Сподіваємось, що Офіс президента почує благання міста Маріуполь і зробить все для порятунку людей”, – наголосили вони.
- Нагадаємо, у заблокованому російськими військами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучити деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий “престур”.
- Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко зреагував на відвідини генсеком ООН Москви. За словами українського політика, було б краще, якби Антоніу Гутерреш здійснив візит до Маріуполя, а не російської столиці.
- Захисники Маріуполя, бійці полку “Азов”, повідомили, в ніч на 26 квітня російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”, де, окрім військових, знаходяться і мирні мешканці.