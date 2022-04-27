Дівчата, яким вдалось виїхати з заблокованого Маріуполя, поділились пережитим з перших днів вторгнення. Їхні рідні та ще дуже багато сімей із дітьми перебувають у місті. Вони закликали допомогти визволити людей із заблокованого міста.

Про це повідомляє пресслужба Національного Корпусу.

Жителі Маріуполя просять владу врятувати цивільних та військових, адже, люди там потребують їжі, води та медикаментів.

“Все, що я бачила і чула, це сильний гуркіт, літаки, згорілі навколо будинки, школи, дитсадки. На вулицях лежать тіла. Хто міг, той ховав, хто не міг, просто накривав. Всюди міни. Якщо в телефоні знайшли листування з поганими відгуками про російських військових, то тебе у кращому випадку візьмуть у полон”, – розповіла одна з дівчат.

Евакуйовані також закликали всіх якомога частіше говорити про Маріуполь, бо ті, хто там залишаються, докричатись не можуть. За словами дівчат, у місті залишаються мученики, серед яких багато дітей і поранених.