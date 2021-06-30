Захисник збірної Швеції Маркус Даніельссон перепросив в українського нападника Артема Бєсєдіна за травму, яку він завдав йому у матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це повідомляє видання Aftonbladet.

Даніельссон запевнив, що у нього не було наміру травмувати українського нападника. Спочатку він навіть не усвідомив, наскільки важкими були наслідки зіткнення.

“Я не хотів травмувати його. Я сказав йому про це, сподіваюся, він швидко одужає. Він не говорив англійською, але їхній капітан переклав йому мої слова. Все виглядало так, ніби Бєсєдін вибачив мені”, – сказав Даніельссон.

Швед зізнався, що після матчу побачив повтор цього моменту і “все виглядало зовсім погано”.

“Його коліно зігнулося у зворотну сторону. Судді подивилися VAR і прийшли до висновку, що там була червона картка. Ймовірно, так і є, навіть якщо у той момент мені це здавалося трохи несправедливим”, – додав Даніельссон.

Нагадаємо, що під час вчорашньої гри у першому екстратаймі швед Маркус Даніельсон отримав червону картку за грубу гру проти Артема Бєсєдіна. Внаслідок цього український нападник отримав травму та залишив поле. Цей фрагмент можна побачити на відео.

Нападник з Артем Бєсєдін завершив свою участь у Євро-2020 через важку травму, отриману у матчі збірної України проти Швеції. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв’язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв’язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму.

Наразі лікарі проводять консультації з травматологами та хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення – близько шести місяців.

Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.