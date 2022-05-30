П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко опублікував звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням не перешкоджати його виїзду на Конгрес та Саміт Європейської народної партії у Роттердамі. Порошенко наголосив, що опозиція, влада та народ зараз об'єдналися задля України та працюють на перемогу.

Відповідне звернення Петро Порошенко розмістив у Facebook.

П’ятий президент вже прямує з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії — найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів. Там будуть формуватися низка рішень, зокрема щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, механізму післявоєнної відбудови України та щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня.

Порошенко наголосив, що має офіційне запрошення від Президента Європейської народної партії й оформлене відрядження, підписане Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Лідер “ЄС” має виступати на Конгресі та Саміті ЄНП, низці зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій.

“Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму”, – заявив Петро Порошенко.

Він додав, що зараз тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія.

Меседжі, з якими п’ятий президент прямує до Роттердама – надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС вже в червні, підтримати Україну у відсічі путінської агресії та відновленні територіальної цілісності, фінансова допомога та схвалення “Плану Маршалла 2.0”.

“Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність. І сьогодні всі разом — і влада, і опозиція, і громадянське суспільство — працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України”, – наголосив Порошенко.