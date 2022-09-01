Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод переконаний, що РФ програє розпочату нею війну проти України. Він назвав Володимира Путіна "маленькою людиною у прямому та переносному сенсі".

Про це він заявив у Києві на спільній пресконференції з очільником МЗС Дмитром Кулебою.

Кофод запевнив, що Данія боротиметься у цій війні стільки, скільки буде потрібно для остаточної перемоги України.

Такий рішучий спротив українців вже зламав плани ворога, зазначив дипломат. Та наголосив, що наступна фаза війни буде зосереджена навколо того, щоб РФ зазнала остаточної поразки.

Глава МЗС Данії нагадав, що в ЄС працюють над обмеженням надання віз громадянам країни-агресорки, адже, за його словами, це якась абсурдна провокація: “подорожувати Європою, зупинятись в європейських готелях, пити європейську каву, притому, що їхня країна вбиває українських громадян”.

Він також повідомив, що має намір ще відвідати Бучу, де відбулися масові вбивства, аби фіксувати воєнні злочини росіян та показувати усьому світу, що “витворяє тут” РФ.

“Путін та РФ цю війну не виграють, вони програють. Він – маленька людина в прямому і фігуральному сенсі, і всі ці сподівання кривавої жалюгідної людини наштовхнулись на масову натхненну боротьбу українців”, – зазначив дипломат.

Міністр подякував Україні й українцям за те, що вони борються за свою і за свободу всіх у Європі. Також Кофод зауважив, що Данія підтримуватиме Україну й надалі – як у військовій сфері, так і у відновленні. Зокрема, вже готується новий пакет допомоги.

Раніше Кофод висловив переконання, що російських туристів не можна пускати на відпочинок в Європу. Якщо в ЄС не запровадять запропоновані обмеження, уряд Данії готовий розглянути питання самостійно.