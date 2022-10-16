Про це інформує CNN.
Салліван відповідав на гіпотетичне запитання Дани Беш з CNN про “Стан Союзу”. Баш запитав, чи США ставитимуться до так званого “тактичного” використання ядерної зброї — ураження невеликої цілі або вибуху в Чорному морі, наприклад — інакше, ніж до широкомасштабних атак.
“Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, і ми не будемо нарізати салямі”, — зазначив Салліван, додавши що уявлення про те, що існують якісь відмінності у використанні тут, вважає небезпечним поняттям.
За словами радника, США на дуже високому рівні донесли до Кремля свою позицію. Вашингтон дуже чітко й детально пояснив, які можуть бути наслідки використання ядерної зброї РФ.
Він переконаний, що Сполучені Штати повинні, працюючи з союзниками та партнерами по НАТО та іншими відповідальними країнами по всьому світу, включаючи такі країни, як Китай та Індія, направити дуже чіткий і рішучий сигнал РФ про те, що “вони не повинні розглядати можливість використання ядерної зброї у цьому конфлікті”.
Раніше президент США Джо Байден різко попередив про загрозу, пов’язану з ядерними погрозами президента РФ Володимира Путіна, на тлі невдач російської армії в Україні.
- Зростаючі проблеми російського президента Володимира Путіна в Україні роблять використання РФ тактичної ядерної зброї більш імовірним, заявив високопоставлений американський експерт — колишній радник з національної безпеки США та посол в ООН Джон Болтон.
- За даними ЗМІ, російський президент Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення, здійснивши ядерне випробування на кордонах України.
- Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін може бути “досить небезпечним і безрозсудним”, якщо його загнати в кут.
- Раніше ексдиректор Центрального розвідувального управління, генерал у відставці Девід Петреус розповів, як Штати та союзники можуть відповісти на застосування РФ ядерної зброї. Він заявив, що вони знищать російські війська та Чорноморський флот на території України.