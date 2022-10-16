Радник з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив 16 жовтня, що США не робитимуть жодних відмінностей у своїй відповіді на використання РФ будь-якої форми ядерної зброї у війні з Україною.

Про це інформує CNN.

Салліван відповідав на гіпотетичне запитання Дани Беш з CNN про “Стан Союзу”. Баш запитав, чи США ставитимуться до так званого “тактичного” використання ядерної зброї — ураження невеликої цілі або вибуху в Чорному морі, наприклад — інакше, ніж до широкомасштабних атак.

“Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, і ми не будемо нарізати салямі”, — зазначив Салліван, додавши що уявлення про те, що існують якісь відмінності у використанні тут, вважає небезпечним поняттям.

За словами радника, США на дуже високому рівні донесли до Кремля свою позицію. Вашингтон дуже чітко й детально пояснив, які можуть бути наслідки використання ядерної зброї РФ.

Він переконаний, що Сполучені Штати повинні, працюючи з союзниками та партнерами по НАТО та іншими відповідальними країнами по всьому світу, включаючи такі країни, як Китай та Індія, направити дуже чіткий і рішучий сигнал РФ про те, що “вони не повинні розглядати можливість використання ядерної зброї у цьому конфлікті”.

Раніше президент США Джо Байден різко попередив про загрозу, пов’язану з ядерними погрозами президента РФ Володимира Путіна, на тлі невдач російської армії в Україні.