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Сполучені Штати не запроваджуватимуть безпольотну зону над Україною – прессекретарка Білого Дому

Сполучені Штати Америки прийняли рішення поки що не запроваджувати безпольотну зону над Україною. Таке рішення аргументують тим, що воно "призведе до військового конфлікту між США та Росією".

Вівторок, 1 березня 2022, 02:14
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Про це прессекретарка Білого Дому Джен Псакі сказала в інтерв’ю виданню MSNBC.

На думку речниці Білого Дому, запровадження безпольотної зони над Україною означатиме, що США збиватиме російські літаки.

А це, за словами Псакі, безперечно стане причиною ескалації, оскільки запровадження безпольотної зони над Україною стане причиною прямого військового конфлікту  між Сполученими Штатами та Росією.

Вона зауважила, що це не те, чого хоче президент Джо Байден.

Нагадаємо, що подібну позицію раніше висловив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Останній заявив, що Північноатлантичний альянс не планує заходити на територію України, оскільки це, на його думку, спричинить “конфлікт на території всієї Європи”.

Теги: Джен Псакі, російсько-українська війна, США, небо

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