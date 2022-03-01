Сполучені Штати не запроваджуватимуть безпольотну зону над Україною – прессекретарка Білого Дому

Про це прессекретарка Білого Дому Джен Псакі сказала в інтерв’ю виданню MSNBC.
На думку речниці Білого Дому, запровадження безпольотної зони над Україною означатиме, що США збиватиме російські літаки.
А це, за словами Псакі, безперечно стане причиною ескалації, оскільки запровадження безпольотної зони над Україною стане причиною прямого військового конфлікту між Сполученими Штатами та Росією.
Вона зауважила, що це не те, чого хоче президент Джо Байден.
Нагадаємо, що подібну позицію раніше висловив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Останній заявив, що Північноатлантичний альянс не планує заходити на територію України, оскільки це, на його думку, спричинить “конфлікт на території всієї Європи”.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наказ Путіна щодо приведення сил стримування його країни, зокрема й ядерну зброю, у стан підвищеної бойової готовності є частиною “небезпечної риторики”.
- Також союзники Північноатлантичного альянсу посилюють підтримку України – мова йде про зброю, фінанси та гуманітарну допомогу.
- Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що можливе прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО спричинить кроки у відповідь з боку Росії.