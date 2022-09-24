Сполучені Штати ніколи не визнають анексію українських територій – Джо Байден

Президент США Джо Байден прокоментував псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях. Він запевнив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію українських областей та засуджують такі "референдуми".

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

Байден назвав “референдуми” в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях “фікцією” та хибним приводом для приєднання частин Україною силою.

“Це є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для Росії”, — йдеться у заяві.

Окрім цього американський лідер пообіцяв, що Вашингтон не прийме жодних результатів псевдореферендумів та продовжить допомагати Україні у сері безпеки.