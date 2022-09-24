Сполучені Штати ніколи не визнають анексію українських територій – Джо Байден

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.
Байден назвав “референдуми” в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях “фікцією” та хибним приводом для приєднання частин Україною силою.
“Це є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для Росії”, — йдеться у заяві.
Окрім цього американський лідер пообіцяв, що Вашингтон не прийме жодних результатів псевдореферендумів та продовжить допомагати Україні у сері безпеки.
- 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-ти денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ. У ЗМІ вважають, що “референдуми” потрібні Кремлю, щоб представити контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як “напад на Росію”.
- З 23 по 27 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей триватимуть “референдуми” про приєднання цих областей до Росії. Про те, як триватиме цей процес “волевиявлення”, розповіли у ЗМІ.