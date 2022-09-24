російсько-українська війна
11:34 Донеччина: вночі окупанти обстріляли громади трьох районів області
11:24 Сполучені Штати ніколи не визнають анексію українських територій – Джо Байден
11:07 «Ми стоїмо на боці України»: Туреччина не визнаватиме результати псевдореферендумів РФ
10:50 Окупанти кинули на позицї ЗСУ контейнери з отруйною речовиною – ОК «Південь»
10:08 «Паспорт не потрібен»: підсумки першого дня псевдореферендуму на Луганщині – Гайдай
09:38 Литва не надаватиме притулок росіянам, які втікають від мобілізації
09:03 Дніпропетровщина: окупанти з «Градів» та «Ураганів» обстріляли Нікопольський район, є поранені
08:36 Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя: одна людина загинула, ще семеро – поранені
07:40 24 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:20 У більшості регіонів України сонячно і без опадів: прогноз погоди на 24 вересня
01:16 Німеччина надала Україні шість зенітних установок «Gepard»

23 вересня

23:40 Закопували на городі банки з вишиванками та скручували акумулятори в росіян — як з окупантами боролися мешканці Харківщини
22:59 Українські зенітники вперше збили ударний іранський безпілотник «Mohajer-6»
22:25 80% мобілізованих росіянами в Криму — корінне населення півострова
21:50 Через повномасштабну російсько-українську війну Путін хоче збільшити витрати РФ на оборону на 43% — Bloomberg
21:09 СБУ виявила понад 4 тисячі осіб, яких Росія планує залучити до псевдореферендумів
20:32 Росіяни активізували роботу з підготовки та проведення так званих «референдумів» — Генштаб
19:31 Переселенці з окупованої Снігурівки вийшли на мітинг проти проведення псевдореферендуму: відео
18:49 Захисник «Азовсталі» Дмитро «Орест» Козацький вперше після звільнення з полону опублікував допис
18:35 У мережі опублікували світлини про стан пораненого морпіха Діанова з «Азовсталі»
17:58 ООН виявила докази російських злочинів в Україні майже через 7 місяців після початку повномасштабної агресії
17:32 Ірина Земляна заявила, що її розшукують у РФ після акції 9 травня з російським послом у Варшаві
16:57 Нардеп від «Слуги народу», затриманий на хабарі, викинув обвинувальний акт із власної автівки
16:15 У Нью-Йорку Олена Зеленська презентувала власну благодійну фундацію
15:23 У Миколаєві встановили першу зупинку-укриття
15:00 «Садили на саморобний електростілець»: військовий ЗСУ про перебування в полоні та втрату ноги
15:00 Дуда попередив Росію, що «США також мають кнопки, які запускають ядерні ракети»
14:32 «Референдуми» на тимчасово окупованих територіях України дозволять Кремлю трактувати контрнаступ ЗСУ як напад на саму Росію – CNN
14:10 Під час мінометного обстрілу загинув бойовий медик Дмитро Пешков
13:42 ЄС прискорить запровадження граничних цін на нафту після погроз Путіна – Bloomberg
13:38 «Морально і політично Росія вже програла війну. Україна переможе» – Боррель

Сполучені Штати ніколи не визнають анексію українських територій – Джо Байден

Президент США Джо Байден прокоментував псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях. Він запевнив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію українських областей та засуджують такі "референдуми".

Субота, 24 вересня 2022, 11:24
Підтримати

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

Байден назвав “референдуми” в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях “фікцією” та хибним приводом для приєднання частин Україною силою.

“Це є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для Росії”, — йдеться у заяві.

Окрім цього американський лідер пообіцяв, що Вашингтон не прийме жодних результатів псевдореферендумів та продовжить допомагати Україні у сері безпеки.

Теги: анексія, Джо Байден, Росія, США, Україна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook