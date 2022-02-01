Сполучені Штати Америки отримали письмову відповідь від керівництва Російської Федерації щодо "гарантій безпеки". Серед них був пункт щодо неприйняття України та Грузії в Північноатлантичний альянс (НАТО).

Про це повідомляє американський CNN.

Відповіді надіслали напередодні запланованої телефонної розмови між державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Речник Сполучених Штатів вважає, що вести переговори публічно буде непродуктивним, проте залишили формат обговорення відповіді на розсуд Кремля. Блінкен наголосив, що адміністрація США продовжує тісно консультуватися з союзниками та партнерами, зокрема з Україною.

У виданні додали, що реакція громадськості на письмові відповіді США були переважно песимістичними. Вони стосувалися пропозицій адміністрації Джозефа Байдена щодо співпраці з Росією над контролем озброєння, де також скасували пункт щодо нерозширення альянсу.

Поки незрозуміло, США отримали відповідь до чи після засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) вчора, 31 січня. За підсумками зустрічі посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що їхня адміністрація звинуватила Росію в скупченні 100 тисяч військ, і закликала РФ до зустрічі, аби “дозволити росіянам дати нам пояснення їхніх дій”.

“Ми мало що чули”, — сказала дипломатка. – Вони не дали нам відповідей, на які б хтось із нас сподівався”.

Засідання минуло у Нью-Йорку в понеділок, наперекір спротиву Китаю та Росії. Американські колеги закликали Кремль до дипломатичного вирішення напруженої ситуації, оскільки поновлення вторгнення призведе до жорстких і швидких санкцій. Проте Томас-Грінфілд сказала, що не можна просто “чекати і бачити”, чи вибере Москва шлях дипломатії замість конфлікту.

“Дуже важливо, щоб Рада звернула увагу на ризик, який їх агресивна та дестабілізаційна поведінка створює в усьому світі”, — додала дипломатка.

Зокрема вона заявила, що такою поведінкою є нарощення Росією більше як 100 тисяч військовослужбовців уздовж кордону з Україною й перекидання 5 тисяч солдатів до Білорусі із наміром збільшити кількість до 30 тисяч. Якщо РФ вирішіть вдертися в іншу суверенну державу, на думку Томас-Грінфілд, наслідки будуть жахливими і ніхто не зможе це проігнорувати.

У відповідь посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив колег ООН у нагнітанні напруженості і риторики. Він заявив, що Сполучені Штати й інші хочуть військового конфлікту. Попри скупчення військових, кібератаки та викриття шпигунів в Україні — дипломат сказав, що немає доказів того, що Росія планує агресивні дії.

“Ви майже закликаєте до цього, ви хочете, щоб це сталося. Ви чекаєте, коли це станеться, ніби хочете, щоб ваші слова стали реальністю. І це попри те, що ми постійно відкидаємо ці звинувачення, і це попри те, що жодної загрози спланованого вторгнення в Україну з вуст жодного російського політика чи громадського діяча за весь цей період не було, – сказав Небензя.

Томас-Грінфілд відповіла, що провокатором напруженої ситуації уздовж кордонів України є Росія, а не Сполучені Штати чи країни-учасники Ради Безпеки.