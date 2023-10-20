Про це повідомили ізраїльські посадовці виданню Axios.

За інформацією журналістів, до США надійшов запит від Ізраїлю з проханням передати їм снаряди для підготовки до вторгнення в Сектор Гази й потенційної ескалації війни вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Ймовірно, мова йде про боєприпаси на складах армії США, які знаходяться безпосередньо на території самого Ізраїлю. Раніше Сполучені Штати почали вивозити ці артилерійські снаряди для забезпечення потреб Збройних сил України.

Один з американських співрозмовників видання припустив, що перенаправлення цих снарядів не вплине у найближчій перспективі на здатність української армії протистояти росіянам.