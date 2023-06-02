Сполучені Штати прагнуть забезпечити поставки тротилу з Японії для 155-мм артилерійських снарядів, оскільки поспішають доставляти зброю та боєприпаси в Україну для контрнаступу проти російських військ.

Джерело: Reuters з посиланням на двох осіб, знайомих із ситуацією

Для Японії, яка відмовилася від війни, будь-яка закупівля перевірить її готовність до судових суперечок, щоб допомогти Україні, оскільки експортні правила забороняють японським компаніям продавати летальні товари за кордоном, такі як гаубичні снаряди, якими Україна щодня обстрілює російські підрозділи.

Однак союзники, схоже, знайшли обхідний шлях, щоб дозволити продаж тротилу в умовах глобальної нестачі боєприпасів.

“Є спосіб для Сполучених Штатів купувати вибухівку в Японії”, — сказав один із людей, обізнаних з дискусіями з цього питання в Японії, на умовах анонімності.

Експортні обмеження для продуктів подвійного призначення або обладнання, що продається комерційно, менш суворі, ніж для товарів суто військового призначення, тому США можуть купувати ноутбуки Panasonic Toughbook для своїх військових.

Інше джерело повідомило, що Токіо, який цього тижня приймав міністра оборони США Ллойда Остіна, повідомив американському уряду, що дозволить продаж промислового тротилу, оскільки вибухівка не призначена лише для військового використання.

Сполучені Штати хочуть підключити японську компанію до ланцюжка постачання тротилу для доставки вибухівки на заводи з виробництва боєприпасів, що належать армії США, які пакуватимуть їх у 155-міліметрові гільзи, додала особа.

Міністерство торгівлі, промисловості та економіки Японії відмовилося повідомити, чи зверталася якась японська компанія щодо експорту тротилу. В електронному листі додано, що товари, на які не поширюються військові обмеження, будуть оцінюватися відповідно до звичайних правил експорту, які враховують намір покупця, включно з тим, чи буде їх використання перешкоджати міжнародній безпеці.

Агентство закупівель, технологій і логістики міністерства оборони Японії відмовилося від коментарів.

Державний департамент США не відповідав напряму на запитання Reuters про те, чи планують США купувати тротил в Японії, але зазначив, що Вашингтон працює з союзниками та партнерами, “щоб надати Україні необхідну підтримку” для захисту . Японія, додається, “продемонструвала лідерство в підтримці оборони України”.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда хоче допомогти Україні, оскільки його адміністрація побоюється, що перемога Росії надихне Китай напасти на Тайвань і втягне його країну в регіональну війну.

Цей відхід від державного пацифізму, який десятиліттями домінував у зовнішній політиці Японії, поки що не поширився на летальну військову допомогу, обмеживши пропозиції Токіо Києву такими засобами, як бронежилети, шоломи та продовольчі пайки.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Японії під час саміту лідерів G7 у Хіросімі минулого місяця Кішіда погодився надати джипи та вантажівки.

Схоже, що Японія все більше погоджується з наданням Україні військової допомоги, але ступінь летальності є спірним, сказав Цунео Ватанабе, старший науковий співробітник Фонду миру Сасакави.

“Той факт, що Японія вирішила надати Україні вантажівки, свідчить про те, що ситуація змінюється. Однак політичного консенсусу щодо відправки летальної допомоги поки що немає”, — сказав він.

Відповідаючи на питання в Токіо цього тижня про можливість зміни японської політики щодо летальної допомоги, Остін сказав на брифінгу для преси, що будь-які зміни будуть справою Японії, але “будь-яка підтримка” для України “завжди вітається”.

Джерела, які спілкувалися з Reuters, відмовилися назвати японську компанію, яка постачатиме вибухівку уряду США, і не сказали, скільки тротилу хоче купити Вашингтон.