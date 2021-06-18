Позафракційний народний депутат Вадим Новинський, який також є дияконом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), їздить до Офісу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляють журналісти програми “Схеми”.

Знімальна група зафіксувала, як 27 травня через ворота з території ОПУ виїхала Toyota Camry і під’їхала до броньованого авта Mercedes, який чекав на Банковій із супроводом охорони. Цей Mercedes зареєстрований на компанію Новинського.

Із авта Toyota вийшов нардеп з охоронцем і пересів у Mercedes, після чого обидві автівки залишили Банкову.

За даними журналістів, Toyota була з оперативними номерними знаками (так звані знаки прикриття). У реєстрі автотранспортних засобів вони закріплені за іншою машиною марки Honda, тому встановити справжнього власника неможливо.

У Офісі президента підтвердили, що того вечора Новинський приїжджав на Банкову і мав зустріч із радником керівника ОП Михайлом Подоляком.

“Зустріч відбулася в рамках процесу уточнення комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу та можливих контактів представників держави з представниками церков і, зокрема, Української православної церкви (йдеться про УПЦ (МП) – ред.). Цей процес відбувається в тому числі й на основі спілкування з різними представниками державних органів, парламенту, громадськості та, власне, церковних спільнот. Також обговорювалися питання можливостей більш повного задоволення духовних потреб суспільства, впливу рівня задоволення таких потреб на оцінку якості життя різними групами населення, підходи до інформаційного забезпечення”, – пояснили там.

Новинський, в свою чергу, підтвердив зустріч на Банковій, але відмовився повідомляти подробиці.

На уточнення про теми зустрічі з Подоляком щодо “духовних потреб суспільства”, як про те йшлося у відповіді пресслужби Офісу президента, депутат відповів: “Так. Вам же все вже відповіли. Я ж знаю”.

Ще він пояснив, чому виїжджав з території Офісу на автомобілі з так званими знаками прикриття: “Я ні від кого не переховуюсь. Я просто приїхав з одним товаришем – і потім на цій машині виїхав. Ось і все”.

У грудні 2019-го “Схеми” також фіксували, як Новинський відвідував Офіс президента, але публічно. У коментарі журналістові тоді він пояснив, що приходив обговорити “питання життєдіяльності міста Маріуполь”, але не повідомив, із ким саме.

Вадим Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і восьмий у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes. Минулого року його статки були оцінені у 810 мільйонів доларів, а цього року – в 1,4 мільярда доларів.

Новинський є відомим прихильником УПЦ Московського патріархату та дияконом цієї церкви. Він також спонсорує УПЦ МП. Зокрема, минулого року Новинський пожертвував своєму Міжнародному благодійному фонду на честь Покрови Пресвятої Богородиц майже 573 тисяч грн. Саме цей фонд надає підтримку церквам МП.