Головним організатором і спонсором Всесвітнього форуму пам'яті жертв Голокосту в Ізраїлі, і заходів, пов'язаних з ним, став російський мільярдер і президент Європейського єврейського конгресу, а також товариш українського олігарха Ігоря Коломойського, В'ячеслав Кантор.

Про це пише політолог Віталій Портников у матеріалі “Ізраїльський подарунок Путіну і Зеленський в ролі статиста”.

Автор пояснив, що твердження про те, що спонсором і організатором всіх заходів в Яд Вашем є Кантор, було в ізраїльських медіа. В Ізраїлі олігарха називають людиною, близькою до Кремля.

“Не знаю, чи потрібно комусь пояснювати, що бізнес будь-якого російського олігарха — тим більше, такого впливового, як Кантор — залежить від прихильності влади. Що без цієї прихильності олігарх — не олігарх. Очевидно, що присутність Путіна на урочистостях в Яд Вашем як однієї з головних дійових осіб не була головною метою ні керівництва цього меморіалу й дослідницького центру, ні уряду Ізраїлю. Ізраїль був зацікавлений у самій церемонії, в можливості вкотре нагадати світові про Голокост на найвищому рівні — і в Єрусалимі”, – написав Портников.

Він підкреслив, що Кантор використав пам’ять про загиблих і інтереси єврейської держави для того, щоб “догодити людині, від якої залежить його благополуччя, його бізнес”, тобто Путіну.

“Я, звичайно, міг би написати тут абзац про те, що конкуренти Кантора в Росії постійно звинувачували його у зв’язках із українським олігархом Ігорем Коломойським, що в єврейській діаспоральній політиці Кантор і Коломойський протистоять Лаудеру, і з цієї точки зору приїзд Зеленського до Яд Вашем був частиною їхньої спільної зацікавленості”, – зазначив Портніков.

Він допускає, що Коломойський міг би хотіти присутності Володимира Зеленського в Єрусалимі не для того, щоб догодити Володимиру Путіну, а для того, щоб насолити Рону Лаудеру, вічному опоненту Кантора і компанії.

“Але я не готовий детально розбиратися в цих інтригах, які не роблять честі їхнім учасникам”, – резюмував він.

Також Портников підкреслив, що, коли російські олігархи єврейського – або будь-якого іншого походження – вкладають ресурси в будь-які проекти в інших країнах, “вони роблять це не з любові до цих країн і не з любові до євреїв”.

“Вони роблять це з любові до Путіна. Тому що любов до Путіна — це доступ до грошей. А гроші вони люблять по-справжньому. Більше, ніж євреїв, і навіть більше, ніж Путіна”, – написав він.