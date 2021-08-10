Фотографії, на яких бронзова призерка Олімпіади українка Ярослава Магучіх обіймається із росіянкою Марією Ласіцкене, викликали неабияке обурення в соцмережах. Проте є і ті, хто став на захист спортсменки.

Про це повідомляють #Букви.

Ярослава Магучіх завоювала “бронзу” у стрибках у висоту на Іграх у Токіо, підкоривши позначку у 2 метри.

Після фіналу Магучіх, яка крім того є молодшим сержантом Збройних сил України, зробила спільне фото із чемпіонкою Олімпіади-2020 росіянкою Марією Ласіцкене. Це і викликало обурення у багатьох українців.

Сама 19-річна українська спортсменка поки не прокоментувала ситуацію.

Спортсменка Марія Ласіцкене має звання капітана збройних сил Росії. У 2018 році вона стала довіреною особою Путіна на виборах президента РФ.

Тепер через свій вчинок Магучіх доведеться зустрітися із заступницею міністра оборони України Ганною Маляр для розмови.

“Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність… Разом з тим, прошу припинити цькування Ярослави, допоки ми не почуємо її власне пояснення”, – зазначила заступниця міністра.

Як прості українці, політики та й спортсмени відреагували на спільне фото Магучіх і Ласіцкене:

Мер Дніпра Борис Філатов назвав фото великою помилкою, але пообіцяв Ярославі підтримку і допомогу, а також засудив цькування дівчини.

Український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна також став на захист Ярослави Магучіх. За його словами, нібито спорт знаходиться поза політикою.

“Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою… Від**іться від спортсменів за особисті відносини”, – написав Горуна.

За його словами, “дружба і спорт і не мають відношення до міжнародної політики”.

Проте у коментарях до допису не усі поділили думку Горуни.

Пізніше Горуна знову намагався пояснити свою точку зору. Він зазначив, що своїм дописом хотів зупинити потік негативу, який пішов на 19-річну Ярославу Магучіх. “Насправді мені це вдалось, бо весь негатив перейшов на мене”, – написав каратист.

“Привітання на п’єдесталі суперниць/суперників обіймами – це звичний ритуал у всіх видах спорту у всіх країнах. Це традиційний прояв поваги”.

Водночас багато хто подякував Станіславу Горуні за його позицію.

Журналістка телеканалів “Прямий” та “Україна” Олена Курбанова також стала на захист Ярослави, зазначивши, що українці знову “скупали “нашу” (спортсменку, – ред) у багні”. Не треба спрощувати. Нацбезпека – це не світлини спортсменів! Це сепари у владі, вата на “телеку”, провалене оборонне замовлення та міністр, якого не поважають”, – написала журналістка.

Один із коментарів під цим дописом.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, а також народний депутат від “Слуги народу” Жан Беленюк зазначив, що спортсмени – це особливі люди, які “інколи пізнають реалії життя трохи пізніше”.

За його словами, цькувати Магучіх є неправильно.

“Я особисто розумію дівчину, яка в стані шаленої ейфорії обіймається з усіма навколо! Без жодної думки про те, як подібне буде сприйматися на Батьківщині. Це вже з досвідом, коли і емоції краще контролюєш і навчаєшся трохи заглядати наперед… Мені особисто дуже хотілося б, щоб спорт був поза політикою, але, він насправді дуже щільно інтегрований в політику! Особливо Олімпійські ігри – це напевне найполітизованіші змагання сьогодення!” – написав Жан Беленюк.

Нардеп від “Слуги народу”, спортивний журналіст Георгій Мазурашу так само став на захист Ярослави Магучіх. Він вважає, що це маніпулятивно згадувати полеглих українських бійців у контексті Олімпіади.

“На Олімпійських іграх немає ворогів! Там є суперники, до яких треба ставитися із повагою, і намагатися їх перемагати, а сильніших із гідністю вітати”.

Банкір Олександр Деркач заявив, що ніхто з нас ніколи б так не вчинив, як Ярослава, бо “ніхто з нас ніколи б не був на її місці (тобто призеркою Олімпіади, – ред.)”.

Журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш навів до прикладу жест грузинського дзюдоїста Лашу Шавдатуашвілі після перемоги над російським суперником на Іграх у Ріо в 2016 році.

Волонтер, керівник благодійної організації “Фонд Мир і Ко” Мирослав Гай подякував Ярославі Магучіх за олімпійську медаль, проте зауважив, що наратив “про спорт, мистецтво, культуру внє політіки та іншу лабуду” дуже активно розповсюджує саме Росія.

Український журналіст, публіцист, історик грузинського походження Вахтанг Кіпіані написав: “Цікаво, чи пов’язують спільні тренування, спільні піт і сльози тощо атлетів з Вірменії та Азербайджану, Ізраїлю та Палестини, США та Ірану. А якщо ні – то чому, як вони живуть без совмєстних трєніровок?”

Колишня народна депутатка від “Свободи” Ірина Фаріон досить жорстко розкритикувала Ярославу Магучіх.

Фаріон назвала Ярославу біосміттям: “Це публічна демонстрація колабораціонізму… І ця людина – це сміття тоді, коли нам стріляють в обличчя, коли нас вбивають. Я публічно звертаюся до неї – якби ти, баба, мала дитину, і її вбили б, ти б обіймалася з вбивцею?”

Народний депутат від “Євросолідарності” Микола Княжицький заявив, що легкоатлетка Ярослава Магучіх “не мала права обійматися з росіянкою, поки йде війна”.

“Спорт не є поза політикою… Ми не переможемо, поки одні воюватимуть, інші дружитимуть з агресором, треті на словах засуджуватимуть агресора, а у діях толеруватимуть”, – написав нардеп.

Головна редакторка редакції документальних програм на “UA: Перший” Євгенія Подобна написала, що “найбільша помилка у війні на Сході – це те, що не було масової мобілізації”.

“Щоб війна прийшла в життя і душу кожного, а не була обридлою картинкою в вечірніх новинах. Щоб це стало дійсно спільною бідою і спільним горем. Повірте, ніщо так не вивітрює “ми внє палітікі”, “мишебратья”, “ета всьо бізнес”, як вибухова хвиля снаряду, що бахнув поряд”.

Колишній політв’язень, активіст Володимир Балух називає тезу “спорт поза політикою” оксюмороном, тобто поєднанням слів протилежних за змістом.

Ще трохи реакції від українців:

В той день, коли Магучіх фотографувалася із росіянкою, саме російські найманці на Донбасі вбили українського бійця, а ще один отримав поранення.