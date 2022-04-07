Українських шахістки Анна та Марія Музичук відмовилися підписати лист-звернення щодо відсторонення РФ і Білорусі від Міжнародної федерації шахів, аргументуючи це тим, що "спорт поза політикою". У відповідь на це Львівська обласна шахова федерація розпочала процедуру їх відсторонення.

Про це повідомляє “Суспільне”.

ФІДЕ вже зреагувала на російське вторгнення в Україну, відсторонивши РФ та Білорусь від міжнародних турнірів, а також дискваліфікувала шахіста Сергія Карякіна. Втім, інші шахісти родом з цих країн продовжують виступати під нейтральним прапором.

Після виявлення воєнних злочинів російських солдатів на Київщині у Львівській обласній шаховій федерації підготували лист-звернення до Федерації шахів України з закликом вимагати від ФІДЕ повністю виключити РФ та Білорусь зі змагань, а також звільнити росіянина Аркадія Дворковича з посади президента ФІДЕ. Лист підтримали 13 з 15 учасників.

“Сестри Музичук під таким формулюванням не підписалися і чітко нам написали, що “спорт поза політикою, не всі росіяни винуваті, є ті, хто не підтримує війну, не можна всіх під одну гребінку” і так далі”, – заявив заступник президента Львівської обласної федерації шахів Назар Фірман.

Після відмови підписувати лист розпочалася процедура відсторонення сестер Музичук. Президент ЛОШФ уже підписав наказ про позбавлення членства. Наступною, як наголосив Фірман, буде Федерація шахів України.