З п’ятниці, 22 травня, в Україні стартує другий етап послаблення карантину. При цьому до 22 червня на території країни буде діяти так званий адаптивний карантин.

#Букви розповідають, які обмеження знімуться.

Адаптивний карантин передбачає, що послаблення епідеміологічних заходів будуть застосовуватися та припинятися на території певної області на підставі рішення регіональної комісії ТЕБ ТНС.

У регіонах, в яких приймуть рішення про послаблення карантину, з 22 травня дозволять:

• роботу міського, приміського та внутрішньообласного транспорту;

• роботу готелів, але без ресторанів;

• спортивні змагання до 50 осіб та без глядачів (заходи понад 50 осіб за погодженням з МОЗ);

• релігійні заходи (не більше як 1 особа на 10 м²).

Крім того, при позитивних показниках епідемічної ситуації, з 25 травня дозволять:

• роботу метрополітену;

• роботу дитячих садочків.