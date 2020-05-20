#Букви розповідають, які обмеження знімуться.
Адаптивний карантин передбачає, що послаблення епідеміологічних заходів будуть застосовуватися та припинятися на території певної області на підставі рішення регіональної комісії ТЕБ ТНС.
У регіонах, в яких приймуть рішення про послаблення карантину, з 22 травня дозволять:
• роботу міського, приміського та внутрішньообласного транспорту;
• роботу готелів, але без ресторанів;
• спортивні змагання до 50 осіб та без глядачів (заходи понад 50 осіб за погодженням з МОЗ);
• релігійні заходи (не більше як 1 особа на 10 м²).
Крім того, при позитивних показниках епідемічної ситуації, з 25 травня дозволять:
• роботу метрополітену;
• роботу дитячих садочків.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.