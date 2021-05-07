Про це повідомляється на сайті арбітражу.

Як сповіщалося, друга ракетка України — 20-річна Даяна Ястремська — провалила тест на допінг. У пробі українки, зданій 24 листопада 2020 року, було виявлено метаболіти местеролону.

У Міжнародній федерації тенісу зазначили, що местеролон — це речовина, яка заборонена категорією S1 Заборонного списку WADA 2020, а тому також заборонена Антидопінговою програмою тенісу 2020 року. Через це її було відсторонено від змагань.

Згодом Незалежний трибунал відмовив їй у знятті недопуску. Тоді було звернення до Спортивного арбітражного суд і знову відмова.

Після цього до Спортивного арбітражного суду подала скаргу вже сама Ястремська, але це не дало результату.

“CAS відхилив цю апеляцію. Таким чином, пані Ястремська не має права брати участь в змаганнях до остаточного вирішення її справи”, — йдеться в повідомленні.