Про це повідомляє Міжнародний союз сучасного п’ятиборства.
Зазначається, що дії тренерки визнали порушенням правил змагань Міжнародної спілки сучасного п’ятиборства і дискваліфікували її на інші змагання в Токіо.
Натомість у соцмережах масово поширюють відео інциденту. На кадрах видно, що Вершниця плаче, відчайдушно намагаючись налагодити контакт з твариною. Однак кінь ніяк не реагує на її команди. Потім Кім Райзнер вдарила коня кулаком й закликала спортсменку сильніше його хльоснути.
@DOSB
Ich fordere die sofortige Sperrung der Tierquäler #Schleu #annikaschleu + Trainerin.#fuenfkampf pic.twitter.com/IQTIaFHg7J
— Wahrheit (@Nunmalunteruns) August 6, 2021
За даними The Guardian, під час змагань 6 серпня Райзнер кілька разів вдарила кулаком тварину німецької спортсменки Анніки Шлеу. Річ у тім, що п’ятиборцям дають лише 20 хвилин, щоб познайомитись з конем перед змаганнями. Шлеу розплакалась, оскільки тварина її не слухалася. Спортсменка тоді лідирувала з великим відривом після попередніх дисциплін, але втратила перевагу, тому що кінь Сент Бой відмовився долати перешкоди.
Вже не вперше за час Олімпіади Сент Бой не хотів виконувати команди. Зокрема, він відмовився долати перешкоди з росіянкою Гульназ Губайдулліною.
У Німецькому союзі сучасного п’ятиборства заявили, що вершник травмував коня ще до раунду Шлеу.
- Раніше повідомлялося, що на Олімпійських Іграх у Токіо (Японія) вперше довелося приспати коня, який отримав важку травму. Тварина виступала зі швейцарським жокеєм Робіном Годелем.