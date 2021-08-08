Про це повідомляє Міжнародний союз сучасного п’ятиборства.

Зазначається, що дії тренерки визнали порушенням правил змагань Міжнародної спілки сучасного п’ятиборства і дискваліфікували її на інші змагання в Токіо. 

Натомість у соцмережах масово поширюють відео інциденту. На кадрах видно, що Вершниця плаче, відчайдушно намагаючись налагодити контакт з твариною. Однак кінь ніяк не реагує на її команди. Потім Кім Райзнер вдарила коня кулаком й закликала спортсменку сильніше його хльоснути.

За даними The Guardian, під час змагань 6 серпня Райзнер кілька разів вдарила кулаком тварину німецької спортсменки Анніки Шлеу. Річ у тім, що п’ятиборцям дають лише 20 хвилин, щоб познайомитись з конем перед змаганнями. Шлеу розплакалась, оскільки тварина її не слухалася. Спортсменка тоді лідирувала з великим відривом після попередніх дисциплін, але втратила перевагу, тому що кінь Сент Бой відмовився долати перешкоди.

Фото: Reuters

Вже не вперше за час Олімпіади Сент Бой не хотів виконувати команди. Зокрема, він відмовився долати перешкоди з росіянкою Гульназ Губайдулліною.

У Німецькому союзі сучасного п’ятиборства заявили, що вершник травмував коня ще до раунду Шлеу.

  • Раніше повідомлялося, що на Олімпійських Іграх у Токіо (Японія) вперше довелося приспати коня, який отримав важку травму. Тварина виступала зі швейцарським жокеєм Робіном Годелем.