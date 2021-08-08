Німецьку тренерку з сучасного п’ятиборства Кім Райзнер дискваліфікували. Вона під час змагань на Олімпіаді в Токіо кулаком вдарила коня.

Про це повідомляє Міжнародний союз сучасного п’ятиборства.

Зазначається, що дії тренерки визнали порушенням правил змагань Міжнародної спілки сучасного п’ятиборства і дискваліфікували її на інші змагання в Токіо.

Натомість у соцмережах масово поширюють відео інциденту. На кадрах видно, що Вершниця плаче, відчайдушно намагаючись налагодити контакт з твариною. Однак кінь ніяк не реагує на її команди. Потім Кім Райзнер вдарила коня кулаком й закликала спортсменку сильніше його хльоснути.

За даними The Guardian, під час змагань 6 серпня Райзнер кілька разів вдарила кулаком тварину німецької спортсменки Анніки Шлеу. Річ у тім, що п’ятиборцям дають лише 20 хвилин, щоб познайомитись з конем перед змаганнями. Шлеу розплакалась, оскільки тварина її не слухалася. Спортсменка тоді лідирувала з великим відривом після попередніх дисциплін, але втратила перевагу, тому що кінь Сент Бой відмовився долати перешкоди.

Вже не вперше за час Олімпіади Сент Бой не хотів виконувати команди. Зокрема, він відмовився долати перешкоди з росіянкою Гульназ Губайдулліною.

У Німецькому союзі сучасного п’ятиборства заявили, що вершник травмував коня ще до раунду Шлеу.