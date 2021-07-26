Можливість не залежати від роботодавця, створювати власний графік і не вставати щодня о шостій ранку на роботу, завжди була привабливою для багатьох.

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Але в умовах сучасної пандемії віддалена робота все менше стає примхою і все більше — необхідністю. Тому якщо ви перебуваєте в пошуку віддаленої роботи, ми підкажемо вам, на які актуальні на сьогоднішній день сфери потрібно звернути увагу.

Дизайн

Дизайн — це та сфера, яка не втратить своєї актуальності ніколи. Все, що потрібно дизайнеру — це векторна графіка, завантажити яку можна в відкритих джерелах, програми для обробки зображень, і креативність. Якщо ви завжди тонко відчували красу і стиль та вважаєте себе творчою людиною, то обов’язково спробуйте свої сили в дизайні. Адже це і творча сфера діяльності, і прибуткова.

Програмування

Ми живемо в інформаційну еру, тому професії, пов’язані з інформаційними технологіями, зараз актуальні як ніколи. Якщо ви любите розробляти складні алгоритми, схильні до логічного і послідовного мислення, і при цьому вас не лякають труднощі — ласкаво просимо в IT-індустрію. Тут дуже складно, але ваші старання обов’язково будуть винагороджені. Винагороджені високою заробітною платою, кар’єрними перспективами і задоволенням від виконаної роботи.

Копірайтинг

Слово — це зброя. І якщо ви майстерно володієте цією зброєю, обов’язково спробуйте себе в сфері копірайтингу. Якщо ви вмієте писати тексти, які продають, придумувати слогани, які запам’ятовуються надовго, і створювати SEO-оптимізований матеріал, ви обов’язково досягнете успіху в цій ніші. Все, що вам для цього потрібно — це комп’ютер, текстовий редактор, грамотність і вміння володіти словом.

Відеомонтаж

Монтування відеороликів — це дуже затребувана і прибуткова робота, яку можна виконувати віддалено. Комп’ютер, відеоредактор, креативність, вільний час і бажання — це всі компоненти, які необхідні вам для досягнення успіху в даній сфері. Це професія, яка підійде творчим і працьовитим людям.