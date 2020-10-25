Координатор спостереження за виборами у Хмельницькій області від ГМ "ОПОРА" та блогер Андрій Попик зміг сім разів проголосувати на "всенародному опитуванні" від президента Володимира Зеленського.

Відео голосування він виклав у Facebook.

Попик розповів, як поспілкувався з волонтерами біля дільниці та сім разів відповів на питання президента.

“Все що треба знати про результати “опитування” під дільницями:

– Можна я ще другий раз проголосую?

– Давайте, зробите мені статистику…

Проголосував десь раз 7 (замучився рахувати), далі вже не було сил стримувати посмішку, хоча міг за весь мікрорайон проголосувати. Що збирається зрозуміти президент за результатами такого опитування?”, – написав Попик.