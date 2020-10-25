Відео голосування він виклав у Facebook.
Попик розповів, як поспілкувався з волонтерами біля дільниці та сім разів відповів на питання президента.
“Все що треба знати про результати “опитування” під дільницями:
– Можна я ще другий раз проголосую?
– Давайте, зробите мені статистику…
Проголосував десь раз 7 (замучився рахувати), далі вже не було сил стримувати посмішку, хоча міг за весь мікрорайон проголосувати. Що збирається зрозуміти президент за результатами такого опитування?”, – написав Попик.
- Раніше повідомлялося, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення на місцевих виборах в Україні.