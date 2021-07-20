Про це повідомляє 9to5mac.

Spotify Palette простий і цікавий у використанні. Користувачеві просто потрібно увійти в систему зі своїми обліковими даними Spotify, а потім вебзастосунок проаналізує його музичний смак і надасть палітру.

Кожен колір представляє собою стиль музики, який слухає користувач. Наприклад, червоний – це колір пристрасті або бажання, а також може асоціюватися з енергією.

Після того, як палітра буде створена, користувач може дізнатися, на яких піснях Spotify Palette заснувало своє рішення.